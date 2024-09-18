Всемирный день чистоты отметят в Казахстане

21 сентября ежегодно по всему миру проходит акция World Clean Up Day, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото: акимат ЗКО

По данным ведомства, в этот день общество объединяется для очистки природных и общественных территорий от мусора.

Отмечается, что это важное событие призвано сделать окружающую среду чище и подчеркивает необходимость заботы о природе и экологической ответственности.

«Казахстан активно участвует в этой мировой инициативе, и в этом году акция World Clean Up Day состоится 21 сентября. Мероприятие пройдет во всех регионах республики. Мы призываем всех граждан активно участвовать и внести свой вклад в борьбу за чистую окружающую среду», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, жители Аральского района Кызылординской области провели санитарную очистку побережья и дна озера Камбаш. Они очистили их от бытового мусора, сухих веток и сорной травы и в результате вывезли более пяти тонн мусора.