Всего за 2024 год в разных регионах страны пролечили 240 тысяч пациентов с различными травмами

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно 20 мая травматологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Ежедневно травматологи страны помогают тысячам людей встать на ноги - в прямом смысле слова. Открытые переломы, ожоги, ДТП, сложные суставные операции - за каждым таким случаем стоит команда врачей, чья работа редко бывает в кадре, но всегда критически важна.

Сегодня в стране работают 1 508 травматологов, из них 174 — в сельской местности. В 2024 году в стационарах пролечено более 240 тысяч пациентов с травмами, а уровень госпитальной летальности снизился до 1,1%, что говорит о растущем качестве помощи.

В минувшем году также наблюдалась положительная динамика по снижению общего показателя травматизма – минус 3,3% по сравнению с 2023 годом. Общее число вызовов по травмам в 2024 году составило 741 728, среди них вызовы на случаи ДТП увеличились на 4,6 %, достигнув 47,8 тысяч.

В структуре пролеченных с травмами и отравлениями ведущую роль занимают пациенты с травмами верхних и нижних конечностей (35%), травмы головы и шеи (24%), отравления и прочие травмы по 10%. В рамках государственной программы модернизации здравоохранения, в республике увеличено количество травматологических коек (на 9,7%) и расширена сеть специализированных отделений и кабинетов.

Для оказания травматолого-ортопедической помощи организовано 160 травматолого-ортопедических и ожоговых отделений многопрофильных стационаров, включая 47 детских, 80 травматологических пунктов. В амбулаторно-поликлинических организациях пациентов принимают 291 травматологический кабинет.

Особое внимание уделяется развитию реабилитационных услуг (рост с 1218 до 2 251), что способствует снижению инвалидизации и улучшению качества жизни пациентов.

Кроме того, значительный прогресс достигнут Казахстаном в развитии травматолого-ортопедической службы. За последние годы система оказания помощи пациентам с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата стала более доступной, технологичной и ориентированной на реабилитацию.

В рамках межведомственного взаимодействия Минздрав с другими госорганами и общественными организациями ведет профилактику соблюдения стандартов безопасности в быту, на производстве, на транспорте, что способствует сохранению жизни людей.

На уровне первичных медицинских организаций и станций Скорой помощи проводится обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в результате происшествий и ЧС.

В министерстве поздравили врачей-травматологов с профессиональным праздником и выразили искреннюю признательность за профессионализм и вклад в сохранение здоровья граждан.