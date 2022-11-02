Вспоминая большого мастера

В Астане Второй международный фестиваль TeatrALL был посвящен 90-летию выдающегося режиссера театра и кино народного артиста СССР Азербайжана Мамбетова.

Организован праздник театра акиматом города Астаны и Государственным театром драмы и комедии им. А. Мамбетова при поддержке Министерства культуры и спорта РК и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). В фестивале приняли участие 14 театров из шести стран. Так, на столичную сцену выходили творческие коллективы Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбае­ва, Государственного театра драмы и комедии им. А. Мамбетова и театра «Жастар» (Астана), Государственного музыкально-драматического театра им. Абая и молодежного театра «Дарига-ай» (Семей), театра традиционного искусства «Алатау» (Алматы), Санкт-Петербургского камерного театра «ТОК», Музыкально-драматического театра Туркменистана им. Махтумкули, Кызылординского областного музыкально-драматического театра им. Н. Бекежанова, Джизакского музыкального театра Республики Узбекистан, Костанайского областного казахского драматического театра им. И. Омарова, Тбилисского государственного азербайджанского театра им. Г. Алиева, Кыргызского государственного академического театра драмы им. Т. Абдумомунова, Государственного музея «ГУЛАГ» и творческого объединения «Таратумб».

– Сегодня мы приветствуем гостей из ближнего и дальнего зарубежья, любителей и ценителей искусства. Мы чествуем нашего режиссера Азербайжана Мамбетова, который внес неоценимый вклад в развитие театра, – обратился к гостям на открытии фестиваля аким Астаны Алтай Кульгинов.

Участники и гости торжественной церемонии открытия увидели оригинальную голограмму – цифровую выставку, посвященную жизни и творчеству Азербайжана Мамбетова. В нее вошли около 30 экспонатов: личные вещи, документы, костюмы, медали, фотографии режиссера. Автор проекта – Бауыржан Бактыгереев.

Отметим, что на фестивале, проходившем на трех сценических площадках Астаны – в ТЮЗе, театрах «Қаллеки» и «Жастар» – также были представлены постановки, режиссером которых был сам Азербайжан Мамбетов. Все спектакли публика принимала тепло и с неизменным интересом.

А на закрытии театрального форума были вручены премии победителям в семи номинациях.

Так, лауреатами II Международного театрального фестиваля TeatrALL названы: в номинации «Үміт» – Назерке Серикболова (театр «Жастар»), «Лучшая мужская роль второго плана» – Есжан Асет («Алатау»), «Лучшая женская роль второго плана» – Диана Турсынова (Костанай), «Лучшая актриса» – Акниет Орынтай (театр «Қаллеки»), «Лучший актер» – Жасулан Ерболат («Қаллеки»). Приз за лучшую сценографию увезла в Семей художник молодежного театра «Дарига-ай» Гульдана Журкабаева за постановку «Чудесная трагедия». Лучшим спектаклем назван «Саманчынын жолы» Кыргызского национального театра им. Т Абдумомунова.

Также в этом году учрежден специальный приз имени Азербайжана Мамбетова за вклад в развитие теат­рального искусства. Его удостоен Бакытбек Алпысбаев (Кызылординский областной театр), а специальная награда режиссеру досталась Уланмырзе Карыпбаеву (театр им. А. Мамбетова).

Вручены и награды от ТЮРКСОЙ. Знаком «Құрмет» награжден аким Астаны Алтай Кульгинов, нагрудный знак «Чингиз Айтматов» вручен Фарходу Бойнозарову, «Махтумкули» – Мураду Арадову, нагрудных знаков «Мухтар Ауэзов» удостоены Анара Сыдыгалиева, Батырбек Шамбетов, Болат Ибраев, Ринат Заитов, Турсынбек Кабатов, Ербол Есендосов, Адиль Ахметов, Айбол Шакиржанов, Нартай Сауданбеков.