Встретиться с собой

Колонка обозревателя
Асель Муканова

– Здравствуй, милая! Ну кто тебя обидел? Этот противный мальчишка из твоего класса? Дразнил и кидался­ грязной тряпкой? Сейчас я ему покажу! – обращаюсь я к девочке лет восьми.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

И тут же, прикрывая спиной обиженную, поворачиваюсь к тому хулигану и начинаю по-взрослому, со всей серьезностью его отчитывать. Выпустив пар, прислушиваюсь к голосу, звучащему рядом: «Что еще ты хотела бы ему сказать?» И вновь привожу неоспоримые аргументы того, что он поступил с девочкой плохо, и в этом абсолютно нет никакой ее вины.

Другой момент. Передо мной молодая женщина лет тридцати. Растерянная, поникшая. Ей так плохо, что не хочется жить. Пожаловаться совершенно некому. Самый близкий человек – мама – и причиняет самую сильную боль. Я отчетливо вижу, что мама не права. Да, она просто боится за дочь. Но способы проявления этой любви и заботы слишком травмирующие.

– Успокойся, я теперь рядом, я буду защищать тебя и оберегать. С тобой не должны были так поступать. Ты достойна любви и уважения, – говорю я сквозь слезы жалости девушке.

И, ненадолго оставив ее, поворачиваюсь к матери.

– Как вы могли так обращаться с дочерью?! Почему совершенно не соблюдали ее границы и не учитывали ее желания? – спрашиваю я у нее. – Да, на ваш взгляд, она совершила ошибку. Но ведь вы взрослая, умудренная опытом, а она – совсем молодая. Зачем еще больше вгонять ее в чувство вины и стыда?

Сначала пожилая женщина недоуменно смотрит на меня, словно разглядев, наконец, достойную соперницу. Потом пытается оправдаться: мол, сама была молодая, дурацкие стереотипы, установки... Уже не наседает и не винит.

Поворачиваюсь к тридцатилетней. У той расправляются плечи. Она понимает, что ничего страшного-то не произошло. Просто мама раздула из мухи слона и заставила поверить дочь в собственную неполноценность.

– Спасибо, – шепчет она мне.

– Я еще вернусь, – отвечаю. И оставляю их обеих за закрытыми дверями...

Сеансы психотерапии каждый раз открывают для меня что-то новое. Наверняка многие знакомы с такими практиками, уж не знаю, как они зовутся по-научному. Когда я шла к психологу, то совсем не думала, что придется встречаться с собой же, только в другом возрасте.

Худенькая застенчивая школьница с косичками и дерзкая молодуха с короткой стрижкой – это все я. И теперь я прихожу к ним, чтобы понять, приласкать и простить. И чтобы дать отпор тем, кто их обидел или оскорбил.

А иногда бороться приходится не с конкретным человеком, а с некой сущностью. Например, это может быть Грю из мультфильма «Гадкий я». Именно в таком образе мне привиделся­ внутренний критик, который гнобит меня всю жизнь похлеще любого врага. И справиться с ним теперешней мне, 46-летней осознанной принимающей женщине, гораздо проще, чем мне же, но еще юной, с горящими глазами и пылающим сердцем.

«Зачем тебе это надо? Только зря деньги на психологов тратишь», – час­то слышу я от подруг, когда делюсь своим опытом психотерапии. И, честно, абсолютно не понимаю их.

Мы ходим к стоматологу раз в год, а то и чаще, регулярно посещаем терапевта и гинеколога. Так почему, испытывая душевную боль (и не говорите, что у кого-то ее нет!), мы не должны обращаться к психологу или психотерапевту?

Меня не смущают негативные комментарии, ведь у человека нет никого ближе себя. И если специалист поможет мне встретиться с собой и защитить, я буду ему только благодарна.

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#помощь #травмы #детство #психология

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