Да будет свет!

По данным Минэнерго, уже в следующем году предусмотрен ввод 845 МВт новых энергомощностей, что позволит не только покрыть потребности всего Казахстана, но и сформировать профицит электроэнергии объемом 1,3 млрд кВт·ч.

Думаю, эта новость обрадовала не только меня, но и миллионы жителей Алматы и Алматинской области. Ведь этот регион долгие годы испытывает острую нехватку электричества. Аварийные отключения света происходят практически ежедневно в разных частях мегаполиса, а также в пригородных селах и малых городах. Достаточно взглянуть на специальную онлайн-карту АО «Алатау жарық компаниясы», на которой в режиме реального времени показаны обесточенные участки.

Автор этих строк неоднократно освещал проблему энергодефицита, главная причина которой – изношенность электросетей, обслуживающих территорию Алматинской агломерации. Данный показатель неуклонно растет и уже достиг 85%.

Каждый раз при очередном отключении света в квартире я набираю номер дежурного РЭС-6 (отделения АЖК, обслуживающего Медеуский район Алматы). Выслушав мою жалобу, специалисты всегда поясняют, мол, оборудование устарело, изношен кабель, требуется замена трансформаторной подстанции, построенной еще в 70-е годы прошлого века. На все это нужно время и финансовые ресурсы, ремонт будет проведен поэтапно. В общем, нужно потерпеть.

Так что нам, алматинцам, к блэк­аутам не привыкать. Во время послед­него, к слову, в мегаполисе остановилось метро, отключились светофоры, были перебои с мобильной связью и Интернетом. На улицах возникли громадные автомобильные пробки, оказались заблокированы в кабинах пассажиры канатной дороги Медеу – Шымбулак.

Как пояснили в тот день в KEGOC, причиной аварии, затронувшей помимо Казахстана ряд соседних стран, стало отключение двух гид­рогенераторов на Токтогульской ГЭС в Кыргызстане. Из-за возникшей нагрузки сработала противоаварийная автоматика, в результате чего часть потребителей в восьми регионах республики осталась без электричества.

Прочитав это сообщение, сразу вспомнил, что такое уже было. В 2009 году аналогичное массовое отключение электроэнергии прои­зошло в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Причиной блэкаута называлась, как и нынче, авария на Токтогульской ГЭС, откуда произошел большой вброс мощнос­ти на транзит 500 кВ «Север – Юг» Казахстана. Получается, нынешняя нештатная ситуация один в один повторила инцидент, случившийся 17 лет назад.

Отсюда вопрос: где гарантия недопущения подобных ЧП впредь, если высоковольтные линии KEGOC находятся в связке с объединенной энергосистемой Центральной Азии? Видимо, для решения этой проблемы поставлена задача усилить электросетевое хозяйство рес­публики, своевременно провести ремонт и модернизацию энергетической инфраструктуры. К слову, на эти цели ежегодно выделяются значительные средства (в 2026-м – 851 млрд тенге).

Остается добавить, что за последние четыре года тариф за электроэнергию для населения Алматы вырос почти вдвое – с 17,53 тенге до 32,1 тенге за 1 кВт·ч. И, видимо, будет еще расти в соответствии с программой «Тариф в обмен на инвес­тиции». Для потребителей главное, чтобы удорожание коммунальных услуг влекло за собой надежное и бесперебойное электроснабжение, обеспечение водой, газом, теплом. А иначе за что мы платим?