Всю ночь тушили степной пожар в Акмолинской области

Сегодня ночью в Зерендинском районе Акмолинской области произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МЧС РК

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К очагам пожара незамедлительно были стянуты группировки сил и средств.

«Всего в тушении были задействованы около 80 человек личного состава и 20 единиц техники ДЧС, местных исполнительных органов, Куйбышевского лесхоза и НГПС АО «Алтын тау»», - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что тушение возгорания осложнялось сильными порывами ветра, пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.