Пожар в грузовом автомобиле ликвидировали в Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На платном терминале автодороги Астана - Петропавловск в Бурабайском районе произошло возгорание грузового автомобиля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар на площади 8 кв. м. Пострадавших нет.

Сообщение о происшествии на линию 112 не поступало. Сотрудники МЧС самостоятельно обнаружили информацию о пожаре в социальных сетях и незамедлительно направили к месту происшествия силы и средства.

Тушение осложнялось наличием газобаллонного оборудования. Возникла угроза его повреждения и возможного взрыва. Спасатели приняли необходимые меры безопасности и не допустили развития чрезвычайной ситуации.

Предварительная причина возгорания связана с коротким замыканием электропроводки в моторном отсеке.