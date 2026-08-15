Пожар в грузовом автомобиле ликвидировали в Акмолинской области

Происшествия

Тушение осложнялось наличием газобаллонного оборудования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На платном терминале автодороги Астана - Петропавловск в Бурабайском районе произошло возгорание грузового автомобиля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар на площади 8 кв. м. Пострадавших нет.

Сообщение о происшествии на линию 112 не поступало. Сотрудники МЧС самостоятельно обнаружили информацию о пожаре в социальных сетях и незамедлительно направили к месту происшествия силы и средства.

Тушение осложнялось наличием газобаллонного оборудования. Возникла угроза его повреждения и возможного взрыва. Спасатели приняли необходимые меры безопасности и не допустили развития чрезвычайной ситуации.

Предварительная причина возгорания связана с коротким замыканием электропроводки в моторном отсеке.

«МЧС напоминает водителям о необходимости регулярно проверять состояние электропроводки и газобаллонного оборудования автомобилей. При обнаружении неисправностей следует своевременно обращаться к специалистам. При возникновении пожара необходимо незамедлительно сообщить по номеру 112», – говорится в обращении.

 

#автомобиль #МЧС #пожар #Акмолинская область #ликвидация

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