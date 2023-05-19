Второй Экономический форум "Европейский Союз – Центральная Азия" состоится в Алматы

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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Сегодня, 19 мая, премьер-министр РК Алихан Смаилов примет участие во втором Экономическом форуме «Европейский Союз – Центральная Азия», проходящем в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В рамках панельных сессий форума обсуждаются наиболее актуальные вопросы укрепления экономических отношений двух регионов. В их числе: развитие торговых связей между предпринимателями; осуществление мультимодальных грузоперевозок; модернизация инфраструктуры торговых маршрутов; внедрение цифровых решений в сфере проведения коммерческих операций; госрегулирование и многие другие.

Ожидается, что в сессии высокого уровня примут участие премьер-министры и представители Правительств Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, руководители Еврокомиссии, госорганов европейских стран и международных финансовых организаций, представители деловых кругов и др.

На полях форума глава Правительства Казахстана также проведет ряд двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.

#сотрудничество #экономика #Алматы #Центральная Азия #форум #Европейский союз

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