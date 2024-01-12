Вымогавшего миллион долларов у предпринимателей мужчину задержали в ЗКО

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Западно-Казахстанской области задержали жителя региона, который вымогал миллион долларов США у учредителей ТОО, занимавшихся мясным животноводством, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК.

"Подозреваемого изобличили в получении денег внутри машины Toyota Mark ІІ. При обыске авто в кармашке левого переднего пассажирского сиденья было изъято 4 млн тенге. Кроме того, в барсетке злоумышленника обнаружено 50 тысяч тенге", - рассказали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 194 части 4 УК РК (Вымогательство), добавили правоохранители.