Вымогавшего миллион долларов у предпринимателей мужчину задержали в ЗКО

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Подозреваемого изобличили в получении денег внутри машины

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Западно-Казахстанской области задержали жителя региона, который вымогал миллион долларов США у учредителей ТОО, занимавшихся мясным животноводством, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК.

"Подозреваемого изобличили в получении денег внутри машины Toyota Mark ІІ. При обыске авто в кармашке левого переднего пассажирского сиденья было изъято 4 млн тенге. Кроме того, в барсетке злоумышленника обнаружено 50 тысяч тенге", - рассказали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 194 части 4 УК РК (Вымогательство), добавили правоохранители.

 

#задержание #предприниматели #вымогатель

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