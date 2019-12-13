​Высокая оценка созидательного труда

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Лилия Мухитова

На торжественную церемонию в столице собрались известные деятели культуры и искусства, ученые и исследователи, предприниматели и производственники, аграрии, врачи и педагоги, имена которых олицетворяют лучшие достижения науки, образования, культуры, экономики Казахстана.

Ордена «Барыс» ІI и III степени, «Парасат», «Достық» ІI степени, «Құрмет», «Еңбек Даңқы» ІІІ степени, почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат», а также благодарности Президента получили больше сорока человек. Еще два десятка стали лауреатами Государственной премии РК 2019 года в области науки и техники имени аль-Фараби.

– Государственные награды – это высокая оценка за ваш созидательный труд, знания, мужество и огромное стремление сделать нашу страну богатой, умной и конкурентоспособной в мире, – подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Госсекретарь поздравил участников церемонии с выдающимися достижениями во всех сферах деятельности и пожелал крепкого здоровья, семейного счастья и новых творческих успехов.

Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, член правления Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» Юсуп Келигов получил из рук Государственного секретаря орден «Достық» ІI степени.

– Для меня это большая честь. Все это стало возможным благодаря благополучию и стабильности в стране, мудрой политике Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, который более четверти века укреплял под шаныраком единый народ, – сказал Юсуп Келигов. – Эта награда – высокая оценка деятельности всех этнокультурных объединений, их советов, предпринимателей, молодежного крыла АНК. Мы счастливые люди, потому что у нас стабильное государство, где царят мир и согласие. Нам есть что ценить – наше единство, и оно незыблемо!

Ордена «Құрмет» удостоен директор ТОО «Мелитопольское» Сарыкольского района Костанайской области Эдуард Двуреченский.

– В преддверии праздника хочу выразить благодарность руководству страны за высокую оценку труда сельчан. Сельское хозяйство всегда было и будет главным богатством нашей области. Как и люди, которые трудятся на благо страны, – обратился к собравшимся Эдуард Двуреченский. – Для меня, сына первого министра сельского хозяйства суверенного Казахстана Валентина Двуреченского, эта награда – знак особой ответственности и высочайшего доверия. Долгие годы мы вносим вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, при поддержке государства претворяя в жизнь народную мудрость – в единстве наша сила. Поздравляю с нашим великим праздником, желаю благополучия, новых побед и достижений во благо процветания страны!

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