Выступление президента на церемонии вручения госнаград и премий – самое главное

Фото: пресс-служба президента РК

Открывая торжественную церемонию, глава государства поздравил собравшихся с Днем Республики.

"Это день возрождения нашей многовековой государственности, берущей свое начало с эпохи Тюркских каганатов, Золотой Орды и Казахского ханства. В этот день воплотилась в жизнь идея свободы, за которую боролись деятели Алаш. Неспроста говорят, что без суверенитета нет и страны. 33 года назад с принятием Декларации о государственном суверенитете восторжествовала историческая справедливость. Этот важнейший документ открыл дорогу Независимости Казахстана. Судьбоносный документ соответствовал устремлениям и ожиданиям народа и был принят благодаря мудрости и рассудительности патриотов страны. Их смелость и решительность, проявленные в критический час, можно расценивать как подлинный героизм. Сегодня мы строим Справедливый Казахстан, поэтому деятелям прошлого, их труду и заслугам, нужно давать достойную и справедливую оценку", – подчеркнул президент.

Говоря о достижениях страны, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на позитивные изменения, направленные на улучшение человеческого капитала.

"Совсем скоро численность наших граждан достигнет 20 миллионов. Это зримое свидетельство устойчивого прогресса нашей страны, уверенности людей в собственном будущем и будущем своих детей. Принят закон для реализации инициативы "Нацфонд – детям", и уже через два месяца на счета наших детей начнут поступать средства", – сказал глава государства.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики президент назвал всестороннее развитие регионов.

"Сильные регионы – сильная страна" – это не просто красивые слова, а определяющая формула в построении Справедливого Казахстана. Проведя в прошлом году точечные изменения в административно-территориальном устройстве страны, мы придали новый импульс развитию ряда регионов. По моему поручению принята Концепция развития сельских территорий. Одно из главных направлений этого важного документа – создание на селе современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Начата реализация проекта "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого будет построено 655 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных всем необходимым оборудованием. Кроме того, будут открыты 20 новых многопрофильных и модернизированы 12 действующих межрайонных больниц. В результате качественные медицинские услуги станут доступны для более чем четырех миллионов сельских жителей. В рамках проекта "Комфортная школа" к 2026 году во всех регионах страны запланирован ввод сотен современных школ. В селах будет открыто 100 спортивных центров, построено и отремонтировано 650 объектов культуры", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил, что Казахстан и впредь будет прагматично следовать принципам "мир внутри – мир вокруг", "единство в многообразии". По его мнению, перед лицом новых беспрецедентных вызовов необходимо продолжить поступательное развитие страны и предъявить миру образ большой и единой казахской нации, устремленной в будущее.

"Добиться суверенитета непросто, но сохранить его – еще сложнее. Независимость страны превыше всего, и укреплять ее – ответственность всей нации. Мы должны каждый день, неустанным трудом и непоколебимым единством, защищать наш суверенитет. Самое главное, нам нужно сохранить мир и стабильность в стране, без чего все остальные усилия напрасны. Вы видите, какая сейчас сложная обстановка в мире. При этом многие авторитетные международные эксперты называют Казахстан колыбелью мира. Сегодня наша страна стала региональным культурно-духовным центром. В этом году зарубежные творческие коллективы провели у нас свыше 200 культурных мероприятий. Это яркий показатель стабильности и спокойствия в нашей стране, можно сказать, образец для других. Ведь никто не стремится в страну, в которой нет стабильности и спокойствия. Мир и согласие – наше главное богатство, ценить которое – наш общий долг. Важно, чтобы это понимал каждый гражданин, особенно подрастающее поколение", – заявил лидер Казахстана.

Отдельно, акцентируя внимание на понятии ответственного гражданина – "Адал азамат", глава государства обратился к казахстанской молодежи.

"Все преобразования, осуществляемые сейчас в нашей стране, делаются в первую очередь для вас. Именно вы будете пожинать плоды проводимых сегодня реформ, и именно вы продолжите эти начинания. Любое государство оценивают по его гражданам. Можно сказать, что нынешняя молодежь олицетворяет собой образ Казахстана. Какой станет наша страна в будущем, зависит от подрастающего поколения. Поэтому я всегда говорю, что наша молодежь должна быть патриотичной, образованной, трудолюбивой, бережливой, справедливой, неравнодушной, активно занимающейся физической культурой, спортом. Мы должны всеми силами продвигать эти ценности, чтобы положительные качества отдельного человека переросли в качество всей нации. Молодежь восприимчива к любым изменениям, легко впитывает все новшества. Призываю вас учиться хорошему и отвергать плохое, избегать пяти вещей и стремиться к пяти вещам, о которых говорил великий Абай. Ценности, которых вы придерживаетесь, сразу укореняются в обществе, поддерживаемые вами изменения быстро воплощаются в жизнь. Вместе мы достигнем нашей общей цели – построим по-настоящему справедливое общество", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что для укрепления основ государственности крайне важно обеспечить верховенство закона. По словам главы государства, для построения Справедливого Казахстана необходимо развивать правовую культуру.

"Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить. Общество, в котором есть порядок, будет цивилизованным – это аксиома. Если каждый гражданин будет уважать законы страны, будет и единство, и благополучие. Другими словами, если у нас все будет по закону, то все у нас будет в порядке", – подчеркнул президент.

По завершении выступления Касым-Жомарт Токаев вручил высокие государственные награды, премии и звания ряду граждан за значительный вклад в развитие страны.

С полным текстом выступления главы государства можно ознакомиться по этой ссылке.