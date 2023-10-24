Выступление Токаева на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий

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Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с главным праздником нашей страны – Днем Республики!

Это день возрождения нашей многовековой государственности, берущей свое начало с эпохи Тюркских каганатов, Золотой Орды и Казахского ханства. В этот день воплотилась в жизнь идея свободы, за которую боролись деятели Алаш.

Неспроста говорят, что без суверенитета нет и страны. 33 года назад с принятием Декларации о государственном суверенитете восторжествовала историческая справедливость. Этот важнейший документ открыл дорогу Независимости Казахстана.

Принятие Декларации было нелегким делом. Этнодемографическая структура страны была сложной. В Верховном Совете, Парламенте того времени и во всем обществе происходили долгие и горячие дискуссии. Защищать и обосновывать приходилось каждую статью, каждое слово документа.

Алихан Бокейхан говорил, что путь к свободе лежит только через единство нации. Государственные деятели нашей страны показали верность этому назиданию великого сына нашего народа. Объединившись в ответственный момент, они смогли отстоять национальные интересы.

Судьбоносный документ соответствовал устремлениям и ожиданиям народа и был принят благодаря мудрости и рассудительности патриотов страны. Их смелость и решительность, проявленные в критический час, можно расценивать как подлинный героизм.

Сегодня мы строим Справедливый Казахстан, поэтому деятелям прошлого, их труду и заслугам, нужно давать достойную и справедливую оценку.

В летописи нашей независимости почетное место должны занимать имена Салыка Зиманова, Серикболсына Абдильдина, Каратая Турысова, Зинаиды Федотовой, Ерика Асанбаева, Абиша Кекильбаева, Гайрата Сапаргалиева, Султана Сартаева, Озбекали Жанибекова, Олжаса Сулейменова, Александра Княгинина, Мырзатая Жолдасбекова, Омирбека Байгелди, Куаныша Султанова, Сергея Терещенко и многих других личностей.

Необходимо, чтобы их патриотизм и верность интересам нации служили непреходящим примером для последующих поколений.

Мы должны твердо придерживаться исторической справедливости. Поэтому будет правильным отметить и историческую роль первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, внесшего огромный вклад в укрепление основ нашей страны как независимого государства.

Уважаемые соотечественники!

Издавна у нас в народе говорят, что только суверенная страна уверенно смотрит в будущее.

С обретением суверенитета укрепился дух нашей нации, мы достигли значительных успехов. За годы Независимости наш народ прошел колоссальный путь. Мы состоялись как ответственное и сильное государство. Наш флаг гордо реет в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Благодаря конструктивному диалогу с соседями Казахстан решил все пограничные вопросы. Так мы сформировали границы настоящей дружбы и обеспечили свою национальную безопасность.

Обо всех достижениях нашего государства нужно помнить и говорить, поскольку они воплощают в себе реальный суверенитет Республики Казахстан.

В то же время следует помнить и допущенные ошибки, а они, конечно, были, извлекать из них полезные уроки, чтобы обеспечить поступательный прогресс Казахстана.

За последние годы в нашей стране осуществлены коренные преобразования.

Мы провели масштабную и уникальную в нашем геополитическом регионе конституционную реформу, которая получила убедительную поддержку народа на общенациональном референдуме.

В результате значительно расширилось участие граждан в политическом процессе. На новый уровень вышло партнерство государства и общества, значительно укрепился общенациональный диалог.

Важными составляющими политической реформы стали введение однократного семилетнего мандата для Президента и переход к смешанной избирательной системе.

Год назад я говорил о том, что мы вступаем в большой электоральный цикл. За короткий период по новым, более справедливым правилам, мы поэтапно провели выборы Президента, депутатов Сената, Мажилиса и маслихатов всех уровней.

Эти выборы продемонстрировали возросший уровень политической и электоральной культуры граждан.

Одним из важнейших шагов политической реформы стало введение прямой выборности сельских акимов. На сегодня в более чем 1900 сельских округах прошли выборы, корпус сельских акимов обновился почти на 60%. В скором времени граждане смогут, пока в пилотном режиме, избирать акимов районов и городов областного значения.

Усовершенствована система защиты прав человека, воссоздан Конституционный Суд, усилены статус и полномочия омбудсменов, ужесточена ответственность за семейно-бытовое насилие.

Серьезного прогресса мы достигли в социальной сфере. Государство прилагает огромные усилия для укрепления здоровья нации. Как следствие, средняя продолжительность жизни граждан выросла до 74,4 лет – это рекордный показатель в нашей истории.

Мы смогли преодолеть демографические потрясения тяжелых девяностых, когда население Казахстана быстро сокращалось. Совсем скоро численность наших граждан достигнет 20 миллионов. Это зримое свидетельство устойчивого прогресса нашей страны, уверенности людей в собственном будущем и будущем своих детей.

Принят закон для реализации инициативы «Нацфонд – детям», и уже через два месяца на счета наших детей начнут поступать средства.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики является всестороннее развитие регионов. «Сильные регионы – сильная страна» – это не просто красивые слова, а определяющая формула в построении Справедливого Казахстана.

Проведя в прошлом году точечные изменения в административно-территориальном устройстве страны, мы придали новый импульс развитию ряда регионов.

По моему поручению принята Концепция развития сельских территорий. Одно из главных направлений этого важного документа – создание на селе современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Начата реализация проекта «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого будет построено 655 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных всем необходимым оборудованием.

Кроме того, будут открыты 20 новых многопрофильных и модернизированы 12 действующих межрайонных больниц. В результате качественные медицинские услуги станут доступны для более чем четырех миллионов сельских жителей.

В рамках проекта «Комфортная школа» к 2026 году во всех регионах страны запланирован ввод сотен современных школ. В селах будет открыто 100 спортивных центров, построено и отремонтировано 650 объектов культуры.

Как вы знаете, в своем недавнем Послании я представил новый экономический курс страны. Он базируется на принципах справедливости, открытости и честной конкуренции.

Наша новая экономическая политика нацелена на справедливое распределение национального богатства, ускоренную модернизацию инфраструктуры, стимулирование предпринимательства, широкое привлечение инвестиций.

Перед Правительством и акимами стоит задача безусловного выполнения директивных установок Главы государства. Эта работа должна осуществляться под пристальным парламентским контролем.

Одним словом, результаты экономических преобразований в ближайшее время должны ощутить все граждане.

Казахстан, как суверенное государство, неизменно проводит сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, соответствующую национальным интересам нашего народа, играет важную роль в региональных и глобальных процессах, нацеленных на обеспечение международной безопасности.

Мы будем продолжать усилия, направленные на сближение мировых религий и развитие их конструктивного диалога.

Убежден, что на современном этапе только коллективные усилия государств, мудрая, высокопрофессиональная дипломатия могут привести к долгосрочной стабильности в мире и всеобщему прогрессу, построению справедливой системы международных отношений на основе Устава ООН.

Казахстан будет и далее прагматично следовать принципам «мир внутри – мир вокруг», «единство в многообразии».

Перед лицом новых беспрецедентных вызовов нам необходимо продолжить поступательное развитие страны и предъявить миру образ большой и единой казахской нации, устремленной в будущее.

Добиться суверенитета непросто, но сохранить его – еще сложнее. Независимость страны превыше всего, и укреплять ее – ответственность всей нации. Мы должны каждый день, неустанным трудом и непоколебимым единством, защищать наш суверенитет. Самое главное, нам нужно сохранить мир и стабильность в стране, без чего все остальные усилия напрасны.

Вы видите, какая сейчас сложная обстановка в мире. При этом многие авторитетные международные эксперты называют Казахстан колыбелью мира. Сегодня наша страна стала региональным культурно-духовным центром. В этом году зарубежные творческие коллективы провели у нас свыше 200 культурных мероприятий. Это яркий показатель стабильности и спокойствия в нашей стране, можно сказать, образец для других. Ведь никто не стремится в страну, в которой нет стабильности и спокойствия.

Мир и согласие – наше главное богатство, ценить которое – наш общий долг. Важно, чтобы это понимал каждый гражданин, особенно подрастающее поколение.

Казахстан вступил в новый этап развития, когда нам нужно совместить политические и социально-экономические реформы с коренными изменениями в общественном сознании.

В своем выступлении в Туркестане я говорил о новой общественной этике. После заседания некоторые члены Курултая направили мне свои предложения, обратив внимание на необходимость укрепления в стране системы ценностей. Считаю, что это актуальная инициатива, которую нам нужно всесторонне рассмотреть.

Ранее мною было предложено понятие ответственного гражданина – «Адал азамат». В этой связи хочу отдельно обратиться к нашей молодежи.

Все преобразования, осуществляемые сейчас в нашей стране, делаются в первую очередь для вас. Именно вы будете пожинать плоды проводимых сегодня реформ, и именно вы продолжите эти начинания.

Любое государство оценивают по его гражданам. Можно сказать, что нынешняя молодежь олицетворяет собой образ Казахстана. Какой станет наша страна в будущем, зависит от подрастающего поколения.

Поэтому я всегда говорю, что наша молодежь должна быть патриотичной, образованной, трудолюбивой, бережливой, справедливой, неравнодушной, активно занимающейся физической культурой, спортом.

Мы должны всеми силами продвигать эти ценности, чтобы положительные качества отдельного человека переросли в качество всей нации.

Молодежь восприимчива к любым изменениям, легко впитывает все новшества.

Призываю вас учиться хорошему и отвергать плохое, избегать пяти вещей и стремиться к пяти вещам, о которых говорил великий Абай.

Ценности, которых вы придерживаетесь, сразу укореняются в обществе, поддерживаемые вами изменения быстро воплощаются в жизнь. Вместе мы достигнем нашей общей цели – построим по-настоящему справедливое общество.

Я верю в созидательную силу молодого поколения. Имея таких сознательных сыновей и дочерей, как вы, Казахстан непременно покорит все вершины прогресса.

Для укрепления основ нашей государственности крайне важно обеспечить верховенство закона.

Для построения Справедливого Казахстана нам необходимо развивать правовую культуру.

Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить.

Общество, в котором есть порядок, будет цивилизованным – это аксиома. Если каждый гражданин будет уважать законы страны, будет и единство, и благополучие. Другими словами, если у нас все будет по закону, то все у нас будет в порядке.

Мы неуклонно следуем по пути последовательной трансформации общества и внедрения демократических принципов.

При этом в условиях нарастающей политической и экономической турбулентности в мире критически важно обеспечить в стране диктатуру закона и порядка.

Государство будет твердо проводить политику нетерпимости к любым проявлениям радикализма, экстремизма, правового нигилизма, бытового вандализма.

Агрессия и риторика ненависти, попирание общественных норм, призывы к насилию, действия, оскорбляющие достоинство граждан, – всему этому не должно быть места в нашем обществе.

Мы будем жестко пресекать любые слова и действия, которые входят в противоречие с законом, разобщают граждан и расшатывают стабильность нашей страны.

Те, кто преступают эту черту, противопоставляют себя и государству, и обществу.

Это должны хорошо понимать все граждане, и особенно публичные личности и так называемые «лидеры мнений».

Осуществленные за неполных два года реформы в нашей стране существенно изменили политический менталитет народа, который, уверен, уже не допустит возврата к прежним методам управления государством.

Результаты реформ носят необратимый характер. Они, безусловно, будут иметь продолжение и полностью изменят облик нашего государства.

Однако, проводя реформы, мы в первую очередь должны думать о важности обеспечения внутриполитической стабильности.

В противном случае государственность Казахстана может подвергнуться фатальной опасности с тяжелейшими последствиями для будущего нашей нации.

Именно поэтому я говорю о необходимости соблюдения всеми без исключения гражданами страны законности и порядка.

Все мы, словом и делом, должны способствовать сплочению нашего общества вокруг созидательной повестки, укреплять общенациональное единство.

Благодаря единству наш народ сохранил и пронес через века мечту о сильном и справедливом государстве, свободе и независимости нации.

Сегодня наша государственность обрела цивилизованную правовую форму динамично развивающейся суверенной республики.

Защищать и всецело укреплять Независимость государства – наше общее дело и священный долг перед прошлыми и будущими поколениями.

Нам нужно донести до молодежи глубокий смысл и содержание Дня Республики как символа масштабных преобразований, нацеленных на построение сильного государства и просвещенной нации.

Необходимо, чтобы День Республики стал особенным праздником, укрепляющим в людях веру в будущее.

Важно проводить в это время множество патриотических, волонтерских и благотворительных мероприятий.

Наше общее дело – сделать День Республики по-настоящему всенародным праздником, воплощающим в себе торжество любви к Родине.

Уважаемые друзья!

Каждодневный труд граждан является залогом прогресса нашей страны.

Усердный труд всегда приводит к большим достижениям. Высококлассные специалисты обеспечивают развитие всех сфер, особенно производства.

Поэтому мы активно продвигаем в обществе ценности труда. Важно, чтобы честный и ответственный труд стал одним из ключевых элементов нашей новой общественной этики. Недаром говорят: «По делам и почет».

В числе наших сограждан, отметившихся своим трудом и заслуживших уважение в народе, – видный государственный и общественный деятель Бактыкожа Измухамбетов. Он долгие годы плодотворно трудился в нефтегазовой сфере, на производстве и государственной службе. Его жизненный путь – пример для подрастающего поколения.

Сегодня мною принято решение о присвоении звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Бактыкоже Салахатдиновичу, внесшему огромный вклад в развитие страны.

Немало наших соотечественников успешно трудятся в других отраслях, в том числе сельском хозяйстве.

Одним из таких настоящих людей труда является житель Кызылординской области Имамзада Шагиртаев. Его село и хозяйство – пример многим. Было бы замечательно, если бы каждый успешный человек так же заботился о родном селе.

Имамзада Куанышбаевич, внесший большую лепту в развитие своего региона, сегодня стал обладателем звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

Я всегда говорю, что человек труда должен пользоваться особым почетом.

В этом году на свое выступление в Парламенте с Посланием народу я специально пригласил людей труда, среди которых были и учителя.

Сегодня, в эпоху знаний, на передовой прогресса находятся просвещенные люди, а стремление к образованию становится одним из важнейших качеств. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию сферы образования, повышению статуса и поддержке учителей.

На прошедшем в Астане съезде педагогов я отдельно остановился на этом вопросе, поскольку педагогическое сообщество формирует новое качество нации.

Быть учителем и воспитывать подрастающее поколение – это благородная миссия, которую в нашей стране честно и ответственно несут тысячи людей.

Своим каждодневным трудом они вносят огромный вклад в развитие Казахстана. Поэтому учитель должен занимать особое положение в обществе, педагогам везде должен быть почет.

Несколько лет назад по моему поручению было учреждено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Недавно я лично наградил группу педагогов.

Сегодня эта хорошая традиция находит свое продолжение.

Учитель математики школы-лицея №7 города Семей Алма Шукыжанова на протяжении 50 лет учит и воспитывает подрастающее поколение.

Мною принято решение о присвоении Алме Сайдахметовне звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

Обладателями высоких государственных наград стали и другие учителя. Тем самым я хочу выразить свое большое почтение всему педагогическому сообществу.

Особую роль в духовном развитии нации играют наши писатели. Ранее поднимался вопрос о возвращении звания «Қазақстанның Халық жазушысы». На заседании Национального курултая в Туркестане я выразил свою поддержку этому предложению.

Почетное звание будет вновь, спустя четверть века, присваиваться нашим писателям. Группа видных писателей, внесших значительный вклад в развитие отечественной литературы, сегодня удостаивается звания «Қазақстанның Халық жазушысы».

По моему поручению также было возвращено звание «Қазақстанның Халық әртісі», которое, как и прежде, будет присваиваться известным на всю страну деятелям театра, кино, музыки и других сфер искусства.

Весной, на XXXII сессии АНК, мною было поручено учредить специальный орден, который позволит отметить многолетний созидательный труд наших сограждан по укреплению единства нации и общественного согласия.

После внесения необходимых законодательных изменений был утвержден орден «Ел бірлігі». В иерархии наград он занял достойное место и сегодня вручается впервые.

Государство уделяет большое внимание развитию отечественной науки и придает особое значение признанию заслуг и достижений наших ученых.

В этом году Государственная премия в области науки и техники имени аль-Фараби присуждается коллективу ученых Национального ядерного центра Республики Казахстан.

Центром проведены уникальные исследования и созданы передовые по мировым меркам разработки в атомно-энергетической отрасли.

Спасение жизней людей, невзирая ни на какие опасности, – настоящий подвиг. Люди, совершившие его, достойны любых почестей. И сегодня мною будут награждены несколько таких героев.

В целом, жители всех регионов, специалисты всех отраслей вносят свой вклад в развитие нашей страны. Мы всегда относимся к ним с уважением и почтением.

Государственные награды в первую очередь нужно рассматривать как благодарность народа. Ведь на самом деле нет ничего важнее такого признания.

Желаю вам и дальше плодотворно трудиться на благо Родины.

Пусть процветает наше священное Отечество!

С Днем Республики!