Выживаемость детей с онкозаболеваниями превысила 70% в Казахстане

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

За последние 10 лет заболеваемость злокачественными новообразованиями среди детей остается стабильной

Фото: Минздрав

Ежегодно в Казахстане первично диагностируется более 800 случаев онкологических и гематологических заболеваний у детей. Среди них около 600 случаев приходятся на злокачественные опухоли, включая гемобластозы, и около 200 случаев – на тяжёлые доброкачественные гематологические патологии, сообщает Kazpravda.kz 

По данным Минздрава, за последние 10 лет заболеваемость злокачественными новообразованиями среди детей остаётся стабильной и составляет 9,7 случая на 100 000 детского населения.

Структура злокачественных заболеваний сопоставима с международными данными:
• острые лейкозы – более 30% случаев;
• опухоли ЦНС – около 17%;
• лимфомы и нефробластомы – по 10 –11%;
• нейробластомы – около 7%.

В ведомстве добавили, что на фоне внедрения современных методов лечения, включая иммунную и таргетную терапию, выживаемость при злокачественных заболеваниях у детей в Казахстане превышает 70%.
За последние 5 лет более 40 детей получили инновационные препараты моноклональных антител при лечении нейробластомы, лимфом и лейкозов.

#дети #Минздрав #онкозаболевания #выживаемость

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