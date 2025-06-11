Фото: Минздрав

Ежегодно в Казахстане первично диагностируется более 800 случаев онкологических и гематологических заболеваний у детей. Среди них около 600 случаев приходятся на злокачественные опухоли, включая гемобластозы, и около 200 случаев – на тяжёлые доброкачественные гематологические патологии, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минздрава, за последние 10 лет заболеваемость злокачественными новообразованиями среди детей остаётся стабильной и составляет 9,7 случая на 100 000 детского населения.

Структура злокачественных заболеваний сопоставима с международными данными:

• острые лейкозы – более 30% случаев;

• опухоли ЦНС – около 17%;

• лимфомы и нефробластомы – по 10 –11%;

• нейробластомы – около 7%.

В ведомстве добавили, что на фоне внедрения современных методов лечения, включая иммунную и таргетную терапию, выживаемость при злокачественных заболеваниях у детей в Казахстане превышает 70%.

За последние 5 лет более 40 детей получили инновационные препараты моноклональных антител при лечении нейробластомы, лимфом и лейкозов.