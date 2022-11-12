Фото: Kazpravda.kz
Происшествия

Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек

В Абайской области в городе Курчатов сегодня утром произошел взрыв газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в здании мини-рынка "Жайлаубай" поступило на оперативный канал 102 в отдел полиции в 09.35 часов. 

Взрывной волной обрушилось здание рынка "Жайлаубай", повреждено несколько окон жилого дома. 
В результате происшествия пострадал мужчина, его состояние удовлетворительное. 

Сотрудники полиции оцепили место происшествия.

По информации отдела по чрезвычайным ситуациям города Курчатов, основная версия происшествия хлопок газовоздушной смеси. Ведется расследование.

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