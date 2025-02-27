WBC официально назначил бой Мейрима Нурсултанова за титул чемпиона мира

Бокс
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Казахстанец должен был вернуться в ринг в июле 2024-го, но его бой так и не состоялся

Фото: sportpress.kz

Всемирный боксёрский совет (World Boxing Council - WBC) объявил титульный бой казахстанца Мейрима Нурсултанова (20-0, 11 КО) с чемпионом организации в среднем весе Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 КО) из Доминиканы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

22 февраля Адамес защитил титул чемпиона мира в поединке с британцем Хамзой Ширазом (21-0-1, 17 KO). Поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился вничью. После этого, доминиканца обязали провести бой с Нурсултановым.

Нурсултанов не боксировал с ноября 2023 года, когда встречался с чилийцем Хулио Аламосом (16-3, 9 КО) и победил его судейским решением. Казахстанец должен был вернуться в ринг в июле 2024-го, но его бой так и не состоялся.

Чемпионом среднего веса по версии IBF и WBO является казахстанец Жанибек Алимханулы(16-0, 11 КО).

5 апреля в Астане Алимханулы проведет пятую защиту пояса WBO и вторую защиту IBF. Его поединок против француза Анауэля Нгамиссенге (14-0, 9 КО) возглавит столичный ивент.

Последний бой 31-летнего Алимханулы прошел в октябре 2024 года. Тогда он победил новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО) техническим нокаутом в девятом раунде.

Кроме того, чемпионом в этом весе по версии WBA является кубинец Эрисланди Лара.

 

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