Юбилейную дату отмечает главное радио столицы. 19 января радио «Астана» исполняется 25 лет

Формат столичного радио информационно-развлекательный с вещанием 18 часов и с подбором контента для всех возрастных групп. Кстати, слушатели радиостанции одними из первых узнают о главных новостях столицы, потому что вещание в прямом эфире на радио «Астана» начинается с 7.00 утра и продолжается до 17.00 вечера. И это только те программы, которые идут в режиме прямого вещания, после 17.00 начинается время топовой казахстанской музыки.

Первыми радиоведущими радиостанции были Галия Ескулова, Сандугаш Садыкова, Калдыбек Жайсанбай, Данияр Есен. В разные годы радио возглавляли Эльмара Раева, Гульмира Каракозова, Кирилл Волков, Мади Манатбек, Сымбат Талгаткызы, Мухамедияр Рашай.

По данным проведенных исследований, слушателей радио на частоте 101.4 в столице и области насчитывается более одного миллиона. К слову, радиус вещания радиостанции 150 км. Отсюда и название «Астана», согласно охвату вещания радиоволны.

Немного о том, что именно вещает главное столичное радио. Начинается эфир с утренней развлекательной программы, приз­ванной заряжать позитивом и бод­ростью только что проснувшихся астанинцев. DJ утреннего эфира – Бек Нурмаганбетов, Дильбар Ерсайынкызы, Жасулан Журсин.

А в рамках программы «В ритме столицы» приглашенные спикеры с ведущим обсуждают разного рода актуальные темы. Ответственные за выпуск дневных радиопередач – Айза Аблаким и Маржан Нуржанова.

Также на радио «Астана» периодически выходят новостные блоки. Ведущие новостей столичной радиостанции – Ольга Николаева и Еламан Амиргазы.

Помимо новостного блока, есть постоянные ежедневные рубрики с полезными советами, такие как «Тұрғын үй», «Авто әлем», «Смарт қала», «Маслихат», «Ярмарка вакансий», «Кәсіпкер», «Денсаулық», «Білім және ғылым».

Ну и как же без поздравлений в прямом эфире? Есть на радио поздравительный час, где ведущие в режиме прямого включения звонят имениннику и передают поздравления от его родных и близких.

К слову, весь музыкальный контент радио, который звучит в эфире, определяется музыкальным продюсером. За исключением «Стола заказов», но и там запрашиваемый трек прежде, чем попасть в эфир, проходит обязательную проверку на цензуру.

– У нас много специальных часовых музыкальных сэтов: Cover time, Club mix, Voice of Turan (поп музыка тюркоязычных исполнителей), КиноMusic. Кстати, хочу отметить, что программа Cover time в эфире нашей радиостанции вышла задолго до выхода Cover show, – рассказывает музыкальный продюсер радио «Астана» Данагуль Алгожина.

По ее словам, радиостанция «Астана» единственная в Казахстане оказывает поддержку молодым исполнителям. Так как это столичное радио, вначале на волнах «Астаны» ротировали исключительно столичных исполнителей. Со временем концепция радио изменилась.

– Мы любим современную, стильную и модную музыку и ротировали безвозмездно треки даже молодых и неизвестных артистов, если это была качественная, хорошая музыка в профессиональном исполнении и подаче. До карантина ежегодно проводили различные музыкальные фестивали, в том числе и «Астана FM On Air» с эфиром на телеканале «Казахстан» при поддержке акимата города Астаны. Именно поэтому мы с уверенностью можем заявить, что мы зажигаем будущих звезд. И у нас немало примеров: это Әmre, Мирас Жугунусов, Qanay, Kalifarniya, Рухия Байдукенова, Мади Сыздыков. Мы гордимся тем, что стали первыми в своем деле, – делится достижениями музыкальный продюсер.

За время своего существования радио «Астана» не раз претерпевало ребрендинг и вместе с ним связанные реформы и изменения. Но одно по-прежнему остается неизменным – радио продолжает оказывать поддержку молодым исполнителям. На заре своего становления благодаря радиостанции известность обрели теперь уже популярные казахстанские группы «Байтерек», «Формат» и другие.

Позиционируя себя больше как молодежное радио, наряду с современной музыкой на радиостанции передают немало хитов прошлых лет. Кроме того, здесь отсутствуют языковой и жанровый цензы.

За 25 лет работа коллектива «Астаны» была неоднократно отмечена высокими наградами, а сотрудники радиостанции не раз становились победителями респуб­ликанских конкурсов. К примеру, радиостанция дважды удостаивалась премии «Алтын Жұлдыз» за лучшую подачу информационных программ (1999 и 2003 годы) и дважды звания «Лучшая радиостанция столицы» (2006 и 2012 годы), а также была награждена премией «Уркер» как лучшая региональная радиостанция (2017 год).