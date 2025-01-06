Юлия Путинцева впервые вошла в ТОП-25 рейтинга WTA

До этого лучшим показателем у спортсменки была 27-я строчка

Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поднялась с 29 на 25 место в обновленном рейтинге WTA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Юлия обыграла 19-ю ракетку мира Донну Векич из Хорватии со счетом 6:2, 6:3 на старте турнира WTA 500 в Аделаиде. Встреча продлилась два сета.

Далее у казахстанки соперницей будет либо 11-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз, либо представительница Туниса Онс Жабер, которая в данное время занимает 40-е место в рейтинге.