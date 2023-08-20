Заболеваемость и смертность от туберкулеза снижаются в Казахстане

Общество, Здравоохранение
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За последние 5 лет в Казахстане отмечается устойчивая положительная динамика в эпидемиологической ситуации по туберкулезу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Фото gov.kz

Основной показатель заболеваемости туберкулезом снизился с 81,7 в 2018 году до 36,5 на 100 тыс. населения в 2022 году, по распространенности наблюдается снижение - с 69,2 в 2018 году до 49,6 в 2022 году, смертность также уменьшилась – с 7,4 в 2018 году до 1,6 в 2022 году.

Как поясняет главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения РК Малик Аденов, при анализе показателей за 1 полугодие 2023 года также отмечается снижение заболеваемости, распространенности и смертности. Этот факт свидетельствует о многолетней стабилизации эпидемиологической ситуации по РК.

Для своевременного выявления туберкулеза в Казахстане внедрены современные, рекомендованные ВОЗ методы, которые соответствуют международным стандартам и позволяют определить наличие туберкулеза и туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ).

В качестве первоначального диагностического теста для всех людей с признаками и симптомами туберкулеза ВОЗ рекомендует использовать молекулярно-диагностические экспресс-тесты. С помощью данных тестов в течение 2 часов можно получить результаты и узнать, есть ли у человека чувствительность к основному противотуберкулезному препарату.

В данное время все организации ПМСП, включая организации на районном уровне обеспечены оборудованием для быстрой диагностики туберкулеза и его устойчивых форм.

19 функционирующих региональных (областных, городских) противотуберкулезных лабораторий прошли международный раунд внешней оценки качества по тестированию на лекарственную чувствительность, включая новые и перепрофилированные препараты.

Эффективность лечения больных туберкулезом в Казахстане является одной из самых высоких в мире и в 2021 году среди впервые выявленных больных с чувствительным туберкулезом она составила 85,9% (стандарт ВОЗ - 85%) и с лекарственной устойчивостью – 80,2% (стандарт ВОЗ - 75%).

Большую эффективность в борьбе с заболеванием удалось добиться с внедрением в лечение новых форм лекарственных препаратов, а также совершенствованием самого процесса, где немалую роль сыграли и новые технологии.

К примеру, внедрена практика видео-контролируемого лечения, когда посредством видеосвязи через смартфон медицинские работники контролируют процесс лечения. При этом затраты за интернет берет на себя медучреждение. В случае если у пациента нет смартфона, медучреждение его предоставляет.

На сегодняшний день в соответствии с законодательством РК, пациентам с туберкулезом оказывается психо-социальная поддержка, по итогам 2022 года 95 % пациентов получающих амбулаторное лечение были охвачены мерами социальной поддержки.

Туберкулез – это абсолютно контролируемое инфекционное заболевание. При этом в Казахстане профилактика, диагностика и лечение туберкулеза абсолютно бесплатны и полностью финансируются государством.

По оценкам, около четверти населения мира инфицировано бактериями туберкулеза. Вероятность того, что у инфицированных людей в конечном итоге появятся симптомы туберкулеза и разовьется заболевание, составляет примерно 5–10%.

#казахстан #Минздрав #РК #туберкулез

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