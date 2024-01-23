Заболеваемость корью снизилась в Казахстане

Принимаемые меры по стабилизации эпидемиологической ситуации по кори привели к положительной динамике в борьбе с коревой инфекцией, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Минздрава, наблюдается спад заболеваемости за последние три недели января. Так, заболеваемость в январе по сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года снизилась по стране на 8%.

В рамках дополнительной массовой иммунизации привито более 70% детей в возрасте 6-10 месяцев, а также от 2 до 4 лет включительно, то есть более миллиона населения вакцинировано.

Охват детей 1 года плановой вакцинацией против кори достиг до 100,7%, а детей 6 лет – 99,6% при рекомендуемом ВОЗ уровне не менее 95,5%.

Экстренной вакцинацией в очагах привито более 27 тысяч ранее непривитых контактных лиц.

Наверстывающей вакцинацией привито более 178 тысяч детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию.

В целом, по показателям охвата населения плановой вакцинацией, дополнительной массовой иммунизацией, репродуктивного числа R, а также количества зарегистрированных случаев, можно отметить стабилизацию ситуации по кори в стране.

«На сегодняшний день отмечается положительная тенденция по госпитализации детей с корью. Так, отмечается снижение уровня госпитализации на 25% по сравнению с декабрем 2023 года. Средняя занятость коечного фонда по стране составляет 52%. Сохраняется выше среднего уровень занятости в г. Астана, Акмолинской, Павлодарской и Жамбылской областях», — отметили в ведомстве.

Кроме того, министерство проводит мониторинг всех тяжёлых детей, при необходимости проводится телемедицинская консультация с привлечением специалистов различных профилей республиканского уровня.

Вместе с тем, Минздрав просит родителей обратить внимание на наличие прививок против кори у детей. В случае отсутствия вакцинации, рекомендуется принять меры по получению прививки в медицинской организации по месту прикрепления.

В пресс-службе Минздрава также напомнили, что при возникновении симптомов заболевания, чтобы избежать осложнений и не заразить окружающих, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. Сделать прививку и предупредить заболевание или облегчить течение болезни проще, чем подвергать себя риску заболеть тяжелой формой кори.