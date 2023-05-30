Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам

Одной из востребованных услуг для казахстанцев по-прежнему остается покупка престижных номеров для своих автомобилей. Только в прошлом году автовладельцы приобрели VIP-номера почти на 6 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Чтобы облегчить доступ к покупке подобных номеров на автомобили, Министерство внутренних дел разработало соответствующий сервис по их выбору и бронированию.

Он размещен на витрине сервисов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Smart Bridge. Доступ к нему обеспечен для всех интеграционных платформ, задействованных в оказании государственных услуг, в том числе мобильных приложений банков.

Кроме того, для удобства эту услугу планируют вывести в личные кабинеты на портале электронного правительства eGov.kz.

Как показывает анализ прошлых лет, это позволит ежегодно более чем 20 тысячам казахстанцев без посещения ЦОНов, через мобильные приложения выбирать и бронировать престижные номера, чтобы в дальнейшем присвоить их при регистрации авто, в том числе в онлайн-режиме.