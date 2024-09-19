Зачем принимаем законы, если они дальше не реализуются – глава Сената

Сенат
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как он отметил, несмотря на достаточное количество принимаемых законов, вопрос их качественной и своевременной реализации остается открытым

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании палаты привел в пример ситуацию с самокатами и призвал МВД усилить контроль за исполнением соответствующих законов, не полагаясь лишь на сторонние шеринговые компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

«Если смотреть динамику, то мы достаточно много законов принимаем. Ключевой вопрос – как мы реализуем данные законы. Насколько те нормы, которые мы закладываем, дальше реализуются в повседневной жизни. Если анализировать в контексте законов по самокатам, и общественность, и СМИ неоднократно говорят о том, что закон работает не полностью. Проблемы, связанные с самокатами - сохраняются. И в этих условиях ссылаться на то, что шеринговые компании не активно выполняют свою часть обязательств – этого недостаточно. Нужно с ними работать, у МВД же есть на то полномочия, и с акиматами этот вопрос поднимать, приглашать их. Зачем мы принимаем законы, если они дальше не реализуются? Нужно обеспечить реализацию законов, в том числе речь идет о регулировании движения самокатов на наших улицах. Ждем более решительных действий в этом вопросе», – обратился спикер Сената к заместителю министра внутренних дел Игорю Лепехе.

В ходе заседания палаты сенаторы рассматривают Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности» и Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».

Законодательные новеллы, инициированные депутатами, призваны повысить эффективность правового регулирования вопросов, возникающих в сфере организации движения отдельных видов транспортных средств, и снизить уровень дорожно-транспортных происшествий. Так, в соответствии с нормами документов, мопеды включены в перечень механических транспортных средств и для них предусмотрено установление обязательной государственной регистрации. Также вводится ряд дополнительных требований, направленных на усиление безопасности пассажирских перевозок, включая обучение водителей транспорта.

 

#Сенат #МВД #Маулен Ашимбаев #законы

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