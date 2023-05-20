Загадочно пропавшую школьницу нашли мертвой в СКО

Восьмиклассницу из села Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области, пропавшую 19 мая, нашли погибшей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
14-летняя девушка ранним утром 19 мая ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.
Об этом в полицию сообщила ее тетя.
Сотрудниками ОП Жамбылского района организованы поисковые группы, состоящие из сотрудников правоохранительных органов, педагогов и местных жителей. Розыскные мероприятия проводились в окрестностях села с использованием автотранспорта и на лошадях.
Утром 20 мая тело без вести пропавшей без признаков насильственной смерти обнаружено в воде котлована, расположенного в 1,5 км от села Жанажол.
По данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК.
Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.