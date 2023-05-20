Загадочно пропавшую школьницу нашли мертвой в СКО

Восьмиклассницу из села Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области, пропавшую 19 мая, нашли погибшей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото пресс-службы ДП СКО

14-летняя девушка ранним утром 19 мая ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

Об этом в полицию сообщила ее тетя.

Сотрудниками ОП Жамбылского района организованы поисковые группы, состоящие из сотрудников правоохранительных органов, педагогов и местных жителей. Розыскные мероприятия проводились в окрестностях села с использованием автотранспорта и на лошадях.

Утром 20 мая тело без вести пропавшей без признаков насильственной смерти обнаружено в воде котлована, расположенного в 1,5 км от села Жанажол.

По данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.