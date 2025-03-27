Закон не должен ограничивать возможности параспортсменов – спикер Сената

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Сегодня сенаторы рассмотрели закон, касающийся вопросов физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации. В связи с чем у главы палаты Маулена Ашимбаева возник вопрос о том, не станут ли законодательные новеллы ограничением возможностей параспортсменов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спикер Сената подчеркнул, что к нему поступают обращения через социальные сети, в которых параспортсмены выражают свою обеспокоенность. Он подчеркнул, что вопрос финансирования параспорта является очень чувствительным и важно тщательно продумать каждое принятое решение в этом направлении. Прежде всего, как отметил Маулен Ашимбаев, закон, касающийся вопросов физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации, не должен ограничивать возможности параспортменов, и призвал сенаторов держать вопрос на контроле.

«Главное, чтобы виды спорта, которые не входят в паралимпийские, не остались без внимания в Казахстане. Это тоже наши граждане, которые занимаются, в том числе танцами на колясках.

Это достаточно распространенный вид параспорта. Поэтому соответствующий Комитет Сената будет держать этот вопрос на контроле, чтобы не получилось так, что этим Законом мы ограничили, прекратили финансирование других видов параспорта. Это очень чувствительный вопрос.

Я понимаю Вашу логику (Министерства туризма и спорта – прим. ред), всегда должны быть приоритеты, нужно четко делать фокус с точки зрения внимания, финансирования, но именно по параспорту нужно аккуратно подходить, есть вопросы.

Обращаясь к вице-министру туризма и спорта Серику Жарасбаеву спикер Сената высказался о необходимости совешенствования законодательства, отметив, что некоторые вопросы будут регулироваться подзаконными актами.

#Сенат #спикер #параспортсмены

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