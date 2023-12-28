Заманчивые перспективы

Общество
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Студенты Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева – Kozybayev University – проучатся еще пару лет и получат сразу два диплома о высшем образовании – один казахстанский, а другой – от Университета Аризоны.

фото СКУ

Стратегическое партнерство Kozybayev University с Университетом Аризоны началось в 2021 году, когда был заключен трехсторонний договор о сот­рудничестве между вузами и Министерством образования РК. Стартовал проект 6 сентября 2022 года.

В церемонии запуска международного вуза приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, представители акимата СКО, парт­неры из Университета Аризоны, педагоги, родители и студенты.

– Глава государства Касым-­Жомарт Токаев ставит перед нами задачу по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов именно в региональных университетах. Это способствует развитию академической и трудовой мобильности внутри страны. К сожалению, большинство абитуриентов стараются ехать в университеты Алматы и Астаны, что создает нагрузку, невыносимую для инф­раструктуры этих городов. За счет создания таких филиалов мы, во-первых, показываем молодежи, что получить качественное меж­дународное образование можно не только в мегаполисах. Доказательство тому – наша программа в Kozybayev University, – отметил Саясат Нурбек.

Состоялся уже второй набор на совместные программы. Если в 2022-м на них поступили 150 человек, то в этом – почти 500. Это ребята из 18 регионов страны.

Студент второго курса Kozy­bayev University и University of Arizona Амир Агзамов вспоминает, с чего все началось:

– Однажды к нам в лицей пришла преподаватель Северо-Казах­станского университета с интересным проектом. Сначала пропустил информацию мимо ушей, а позже поразмыслил и решил, что все-таки лучше дома получить два диплома за четыре года. И теперь я здесь, изучаю био­технологию. Тут очень интересно! Преподавание на английском языке тоже нравится. Сейчас я на втором курсе. Мой один год – как все пять! Столько всего произошло! У нас состоя­лось много встреч с преподавателями из Америки, Литвы, Турции. У нас был Президент Казахстана­ Касым-Жомарт­ Токаев.­ Я был спикером на встрече с ним, рассказал о том, что происходит в университете, в том числе о программе сотрудничества с Университетом Аризоны. К нам приезжал министр Саясат Нурбек. В общем, это был очень насыщенный год!

Говоря об уровне своего анг­лийского, юноша отметил, что он значительно вырос, ведь им приходится разговаривать, задавать вопросы, сдавать экзамены, писать письма преподавателям – все это на английском языке. А на четвертом курсе Амир планирует поездку в Штаты. Большие лаборатории, считает молодой человек, дают широкие возможности для того, чтобы заниматься нау­кой, изучать био­технологии.

На вопрос о плюсах такого обу­чения Амир ответил:

– За четыре года – два диплома! Это раз. Второй момент – можно подтянуть свой английский у себя дома. Это важно. В-третьих, контакты с глобальным миром. США впереди всех по развитию науки, там рождаются новые технологии. И когда человек приходит в эту программу, он получает доступ к глобальной науке и связям с людьми, которые меняют мир. Твой мозг перестраивается. Четвертый момент – мы учимся на грантах, что тоже хорошо. Почему бы не получить качественное образование бесплатно и у себя дома? Мы сотрудничаем с вузами Европы, Китая. Возможности колоссальные!

Университет Аризоны – один из ведущих исследовательских вузов на территории Соединенных Штатов, основанный в 1885 году (за 27 лет до образования самого штата Аризона). University of Arizona предлагает более 1 000 программ очного обучения и около 80 программ – дистанционного. Наиболее популярными в Аризонском университете являются такие направления подготовки, как бизнес, менеджмент, маркетинг, биология и биомедицина, социо­логия, психология.

Согласно классификации Карнеги, Университет Аризоны относится к докторским университетам с довольно высоким уровнем исследовательской деятельности.

Прием на 2023–2024 учебный год составил 434 студента, в том числе 100 человек – на программы двойного диплома. В Kozybayev University обучение сегодня ведется по совместным программам с Университетом Аризоны по таким направлениям, как биотехнология, IT, инклюзивное образование.

Это стратегическое партнерст­во открывает большие перспективы перед казахстанскими абитуриентами. Прежде всего это получение котирующегося в мире диплома Университета Аризоны. Имеет значение и получение дип­лома СКУ им. М. Козыбаева. Нельзя сбрасывать со счетов доступ студентов к образовательным программам и внут­ренним ресурсам Университета Аризоны. С двойным дипломом расширяются возможности трудоустройства.

А кроме того, обучение здесь бесплатное по грантам РК (при поступлении учитываются баллы ЕНТ и языкового теста IELTS⁄TOEFL). Но самое приятное – это возможность учиться в США на базе домашнего кампуса Университета Аризоны в течение одного семестра. Лекции и семинары студентов ведутся на английском, казахском и русском языках.

Появилась также возможность обучения у профессоров не только Университета Аризоны, но и других мировых вузов. За три семестра в Петропавловске побывали семь преподавателей из США, Турции, Польши, которые вели обучение по таким дисцип­линам, как «Информационные системы в управлении», «Психология в образовании», «Основы биологии», «Математика».

Kozybayev University активно развивает инфраструктуру вуза. Занятия студентов двудипломных программ ведутся в новом учебно-лабораторном комплексе, где уже работают лаборатории по агротехнологии, инженерии, медицине, беспилотным летательным аппаратам – всего их более 60.

Сотрудничество с Университетом Аризоны – это долгосрочный и стратегический проект. Планируется расширение спис­ка совместных двудипломных и международных программ. Положительная динамика ежегодного набора абитуриентов на совместные программы позволяет предположить рост численности студентов в будущем.

На вопрос «Казахстанской правды», могут ли студенты Северо-Казахстанского университета рассчитывать на приезд Нобелевских лауреатов, бывший ректор Kozybayev University Ерлан Шуланов ответил утвердительно:

– Думаю, это реалистично, но не в первый год нашей совместной работы, а когда проект встанет на ноги...

Приветствуя казахстанских студентов, специальный советник по лидерству и администрированию Университета Аризоны Джон Паул Джонс выразил уверенность, что благодаря такому сотрудничеству жизнь изменится в лучшую сторону. Побывала в Казахстане и заместитель ректора Университета Аризоны Лизл Фолкс. Она отметила, что основной целью сотрудничества является создание образовательных программ, соответствующих мировым стандартам.

#сотрудничество #США #Образование #Петропавловск #ВУЗ #диплом

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