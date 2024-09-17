Заседание Ассоциации НИИ и центров археологии тюркского мира состоялось в Шуше

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16 сентября 2024 года в г. Шуша (Азербайджан) прошло заседание Ассоциации научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира (ARICA)

Фото: turkicacademy.org

Мероприятие, организованное Тюркской Академией совместно с Институтом археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджанской Республики, объединило ведущих ученых-археологов тюркских стран.

В заседании приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, а также руководители научных институтов и центров археологии из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана (в т.ч. из Каракалпакстана), Венгрии, Монголии и Татарстана (РФ).

Ключевой темой мероприятия стало обсуждение перспектив проведения совместных археологических экспедиций и исследований, что позволит объединить научные ресурсы и знания, накопленные учеными разных стран.

В своем выступлении академик Ш. Мустафаев подчеркнул, что Тюркская Академия активно занимается обширными исследованиями различных аспектов истории и культуры тюркских народов. В рамках этой деятельности Академия реализует проект «Сакральная география тюркского мира», направленный на выявление значимых архитектурных и археологических памятников, отражающих религиозные верования, исторические события и культурную идентичность тюркских народов.

Недавние археологические раскопки, проведенные Академией, включают исследования в регионе Архангай в Монголии, где велись раскопки мемориального комплекса коктюркского периода, а также изучение огузских артефактов в бассейне Сырдарьи, в том числе в Кызылординской области Казахстана.

Ш. Мустафаев также отметил важность координации международного сотрудничества в сфере археологии, добавив, что Тюркская Академия с гордостью выполняет роль Секретариата Ассоциации научно-исследовательских институтов и центров археологии Тюркского мира.

"Академия активно работает над тем, чтобы сделать Ассоциацию эффективной платформой для реализации совместных проектов стран-членов," — подчеркнул Ш. Мустафаев.

Он также предложил создать совместную лабораторию для проведения радиоуглеродного анализа, которая могла бы стать важной платформой для научного сотрудничества.

В ходе данного мероприятия были отмечены два важных юбилея: 120-летие со дня рождения выдающегося казахского археолога и историка Алькея Маргулана (1904–1985) и 100-летие со дня рождения известного казахского археолога Кемеля Акишева (1924–2003).

В завершение мероприятия участники подписали итоговую декларацию, в которой были определены ключевые направления сотрудничества и дальнейшие шаги по развитию археологических исследований в тюркском мире.

Напомним, что Ассоциация научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира (ARICA) была основана в ноябре 2023 года в Самарканде.

"Шуша, как город, выстоявший в тяжелых испытаниях на протяжении своей истории, вдохновляет нас на сохранение нашего прошлого и формирование будущего, в котором культурное наследие тюркского мира будет играть важную роль", - сказал президент Академии.

Помимо основной части мероприятия, ученые приняли участие в культурной программе, посетив археологические памятники Карабахского региона.

 

 

#академия #НИИ #Шуша

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