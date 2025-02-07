Заседание инвестштаба состоялось в правительстве

Правительство,Инвестиции
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Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В ходе заседания участники обсудили статус реализации двух проектов из перечня 17 крупных. Так, рассмотрен ряд открытых вопросов по строительству агропромышленного комплекса «Tiryaki Agro» в г. Астана и гидрометаллургического комбината ТОО «ЕГМК» в Павлодарской области.

Общий объем инвестиций по первому проекту составит порядка 169,6 млрд тенге, а его реализация увеличит ежегодное производство пшеницы на 240 тыс. тонн с созданием 400 рабочих мест. Проект ТОО «ЕГМК» с суммой инвестиций 343,3 млрд тенге обеспечит переработку 300 тыс. тонн золото-медного концентрата и выпуск порядка 15 тонн золота с созданием 500 рабочих мест.

Кроме того, обсуждена инвестиционная программа Актюбинской области, в частности, создание СЭЗ на базе аэропорта и развитие индустриальной зоны «Хромтау». Из 74 инвестиционных проектов области в 2025 году планируется реализация 10 проектов на сумму 490 млрд тенге с созданием 1,2 тыс. рабочих мест. Среди них можно выделить расширение рельсосварочного предприятия, строительство ветровых электростанций, строительство предприятия по переработке шерсти и нетканых материалов и другие. 

Участники также обсудили ряд открытых вопросов по реализации стратегических инфраструктурных проектов в железнодорожной и авиационной отраслях. Так, согласно поручению главы государства, развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора является ключевой задачей в интеграции страны в глобальные транспортные сети. Данные проекты будут способствовать привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и обеспечению устойчивого экономического роста через развитие торговли и связей с международными партнерами.

В ходе анализа обращений инвесторов выявлена норма в Предпринимательском Кодексе, препятствующая экономической деятельности и дальнейшему расширению предприятий. Для решения данной проблемы даны соответствующие поручения заинтересованным государственным органам. 

#экономика #Правительство #Инвестштаб

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