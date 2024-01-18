Защитить казахстанцев от лудомании намерено Минтуризма
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Для профилактики лудомании министерство сотрудничает с общественными организациями, передает корреспондент Kazpravda.kz
Согласно информации, между комитетом индустрии туризма МТС РК и ОЮЛ «Ассоциация центров психологической коррекции и реабилитации зависимых лиц РК» подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
«Он направлен на выработку комплекса профилактических мер по защите общества от чрезмерного увлечения азартными играми и информирования граждан о проблеме лудомании, ее причинах и негативных последствиях», – пояснили в министерстве.
Сообщается, что реализация документа будет осуществляться посредством круглых столов, семинаров, конференций, исследований, информационно-разъяснительной работы, обмена опытом.