Защитить казахстанцев от лудомании намерено Минтуризма

Для профилактики лудомании министерство сотрудничает с общественными организациями, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: profi-detox.com.ua

Согласно информации, между комитетом индустрии туризма МТС РК и ОЮЛ «Ассоциация центров психологической коррекции и реабилитации зависимых лиц РК» подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

«Он направлен на выработку комплекса профилактических мер по защите общества от чрезмерного увлечения азартными играми и информирования граждан о проблеме лудомании, ее причинах и негативных последствиях», – пояснили в министерстве.

Сообщается, что реализация документа будет осуществляться посредством круглых столов, семинаров, конференций, исследований, информационно-разъяснительной работы, обмена опытом.