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Завершается уборка риса

Жанар Мыктыбаева, область Жетысу

Урожайности в 35–40 центнеров с гектара добились нынче рисоводы села Ескельды би Каратальского района, где в эти дни идет уборка на последних участках.

Мы приехали на поле в самый разгар уборочного дня: один комбайн валил рис, оставляя для просушки, другой собирал его и загружал в машину. По словам механизаторов, год нынче выдался благоприятным. В отличие от прошлых лет воды оказалось достаточно, впрочем, как и солнечных дней. Именно эти два фактора и играют важную роль при выращивании данного злака.

Не секрет, что многие рисоводы по причине недостатка влаги вынуждены переходить на возделывание других культур, менее влаголюбивых и более рентабельных. Но в этом хозяйстве с учетом 20-летнего опыта работы считают по-прежнему важным выращивать рис, увеличивая его объемы. Если в этом году он занял площадь в 260 га, то на следующий год им планируют засеять 320 га.

– Рисоводство – занятие рискованное. Пару лет назад мы даже вынуждены были бросать поля из-за отсутствия воды. Из 500 га половину чеков не успели затопить. В этом году решили не рисковать и посеяли в два раза меньше. Но если будут хорошие прогнозы, то готовы снова расширять поля, – говорит Арман Ахметбаев, глава крестьянского хозяйства «Уштобинский».

Он также подчеркнул, что для успешного ведения земледелия обязательно надо проводить агротехнические мероприятия, соблюдать севооборот, удобрять почву, заботиться о качестве семян. Без этого не добиться высоких результатов при выращивании любой культуры. В крестьянском хозяйстве имеются все возможности для увеличения площадей «белого жемчуга». А именно так называют рис в Каратальской долине.

В 2016 году на базе крес­тьянского хозяйства был создан сервисно-заготовительный центр со всей необходимой техникой, начиная с комбайнов, тракторов и заканчивая навесным оборудованием.

– Есть очень хорошая поддержка государства, – рассказывает один из опытных рисоводов региона, агроном Велорий Цой. – Мы получаем помощь топливом, удобрения­ми. Но очень сильно влияет на экономику нашего бизнеса повышение цен на запасные части. Если в прошлом году они подорожали на 30%, то в нынешнем поднялись в цене в два, а то и в три раза.

– В этих условиях нам очень сильно помогает государственное субсидирование затрат на покупку семян, техники, удобрений и гербицидов, – говорит Арман Ахметбаев.

Отметим, что в хозяйстве действует перерабатывающий цех. Вся продукция находит сбыт в области Жетысу и соседней Алматинской области. Кроме риса, в хозяйстве выращивают сою, люцерну, пшеницу, кукурузу. Имеется небольшой откормочный комплекс.

В планах – приобретение зерноуборочного комбайна, расширение площадей яровой пшеницы и сои, кормовых культур. Все это нужно для соблюдения севооборота. Именно он вместе с другими агротехническими мероприя­тиями играет важную роль в повышении урожайности.

Отрадно, что молодые руководители, многие из которых продолжают семейное дело, повернулись лицом к земле, ибо только при бережном отношении к ней она может ответить хорошим урожаем. Не секрет, что еще совсем недавно в погоне за сиюминутной прибылью многие и многие хозяйства буквально высасывали все соки из своих наделов, в результате катастрофически падала урожайность. Сейчас время изменилось, а главное, поменялось отношение сельчан к самому главному богатству.

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