Кредиты физлицам увеличиваются за счет роста потребительских займов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР) сообщило о состоянии банковского сектора на ноябрь 2023 года, передает корресподент Kazpravda.kz

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Финрегулятор отметил, что активы банковского сектора на 1 ноября 2023 года составили 48,4 трлн тенге, увеличившись за октябрь текущего года на 1,0% или 492,1 млрд тенге (с начала 2023 года рост на 8,6% или 3,8 трлн тенге), в основном за счет роста ликвидных активов на 2,2%.

Высоколиквидные активы составили 14,6 трлн тенге или 30,1% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за октябрь 2023 года выросли на 1,5% до 26,3 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 15,3%), в том числе в национальной валюте – на 1,7%, до 24,5 трлн тенге, в иностранной валюте снизились на 0,1% до 1,8 трлн тенге в т.ч. в результате валютной переоценки на фоне укрепления тенге на 1,0% по отношению к доллару США.

Кредиты юрлицам увеличились за октябрь 2023 года на 0,9% до 9,0 трлн тенге.

Займы субъектам МСБ выросли на 1,4% до 6,8 трлн тенге, займы крупному бизнесу – на 1,0% до 3,6 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 1,0%).

"Замедление темпов роста корпоративного кредитования связано с высокой стоимостью заемных средств, в особенности долгосрочных, а также приостановлением с июня по октябрь 2023 года субсидирования процентных ставок в рамках государственных программ", – рассказали в АРРФР.

Кредиты физическим лицам составили 17,3 трлн тенге, увеличившись за октябрь 2023 года на 1,9% за счет роста потребительских займов на 2,3% до 9,7 трлн тенге. Вместе с тем, рост с начала года составил 22,4%.

Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,3% от ссудного портфеля или 922 млрд тенге. Для сравнения, на 1 января 2023 года – 3,4% или 815 млрд тенге.

В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил 2,9% или 331 млрд тенге, в портфеле физических лиц – 3,7% или 591 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 73,1% (на 01.01.2023г. – 76,9%).

Собственный капитал банков увеличился в октябре т.г. на 2,7% до 6,4 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 22,7%). На 1 ноября 2023 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,3%, собственного капитала (к2) – 21,8%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

Обязательства банковского сектора за октябрь 2023 года увеличились на 0,8% до 42,0 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 6,7% или 2,6 трлн тенге).

Депозиты резидентов в депозитных организациях в октябре 2023 года увеличились на 2,0% до 32,0 трлн тенге в результате роста депозитов юрлиц на 3,0% до 14,9 трлн тенге. Депозиты физических лиц за месяц выросли на 1,1% до 17,2 трлн тенге.

Депозиты в нацвалюте за октябрь 2023 года увеличились на 2,6% до 24,2 трлн тенге, в иностранной валюте снизились на 0,1% до 7,8 трлн тенге. В результате уровень долларизации на 1 ноября 2023 года составил 24,5%, в то время как на начало этот показатель составлял 31,6%.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в октябре 2023 года составила 14,2% (в сентябре 2023 года – 14,6%), по депозитам физических лиц – 14,0% (в сентябре 2023 года – 14,0%).