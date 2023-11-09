Здесь будет город-сад!

Свежий выпуск
76
Серик Кабдулов

В начале 2023 года руководство Атырауской области заявило о решении реализовать проект по созданию ботанического сада. Правда, пока он остается на бумаге.

фото из архива "КП"

По информации руководителя областного управления строительства Нурбергена Кусаинова, этот проект начнет претворяться в жизнь в конце следующего года, а возможно, и в начале 2025-го.

– Длительность реализации данного проекта связана с разработкой технико-экономического обоснования. Ботанический сад планируется разбить рядом с железнодорожным мостом и объездным мостом в микрорайоне «Атырау», на правом берегу. Есть определенные трудности, но они решаются путем переговоров с руководителями учреждений и организаций, – отметил Нурберген Кусаинов.

Для региона, где активно ведется добыча углеводородного сырья и в черте города находится несколько крупных промышленных объектов, вопрос озеленения стоит очень остро. Ежегодно принимаются различные программы по защите экологии региона. Вот и в прошлом году депутаты областного маслихата утвердили трехлетний план мероприятий по охране окружающей среды в Атырауской области на 2022–2024 годы. На реализацию экологических проектов в течение трех лет планируется выделить 28,8 млрд тенге.

Тогда на заседании маслихата глава региона для улучшения экологической обстановки предложил создать ботанический сад.

– Вопрос экологии – один из самых важных для нас... В связи с этим предлагаю создать у нас ботанический сад, который станет научно-прикладным центром для улучшения экологической обстановки в регионе. Почему бы нам не заняться растениеводством, применяя научные разработки? Для этого необходимо улучшить лабораторное оснащение департамента экологии, мы готовы выделить средства из местного бюджета, – сказал аким области Серик Шапкенов.

Для реализации проекта Институтом ботаники и фитоинтродукции Комитета лесного хозяйства и животного мира был подготовлен обширный док­лад «Создание ботанического сада в г. Атырау». Разработчики планируют разбить будущий ботанический сад на четыре зоны: экспозиционную, научную, общественную и производственно-хозяйственную.

В экспозиционной зоне необходимо заложить коллекционные фонды живых растений, в том числе следующие экспозиции: «Природная флора Западного Казахстана», «Степи и пустыни Казахстана», «Аптекарский огород» с лекарственными и ароматическими травами, а также коллекции луковичных (тюльпаны и луки), цветочно-декоративных растений и других.

В научной зоне предусмотрено возведение административно-лабораторного корпуса, в котором будут научные лаборатории, библиотека, конференц-зал, образовательный центр и музей природы. А в общественной зоне запланировано размещение так называемого Климатрона (современной оранжереи) площадью не менее 4 тыс. кв. м, где будут размещены коллекции тропичес­ких и субтропических растений. Климатрон должен отвечать требованиям международных стандартов.

В производственно-хозяйственной зоне будут размещены теплицы, питомник по выращиванию посадочного материала, а также гараж с размещением в нем машин, тракторов и другой садовой техники.

#Атырауская область #план #сад

Популярное

Все
Домбристы ансамбля «Шалқыма» завоевали Гран-при на международном конкурсе Fest Festival в Ташкенте
Проводили на пенсию поливая из шлангов
Традиционный танцевальный фестиваль Ballet Globe неожиданно сменил формат
Казахская Мария Кюри
Оплату за проезд предложено изменить
На десять тысяч новых граждан прирастет население Казахстана только за счет специальной программы «Аңсаған сәби»
Заложники ситуации
Зона «красная», износ – высокий
Весь мир – одна семья
В гости к Достоевскому
В честь защитника Родины
Здесь будет город-сад!
«Как не любить мне эту землю...»
С уважением к многовекторности
Итоги PEMPAL в Казахстане
Дорогой творческих успехов
Чем больше, тем лучше
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Село, мы ищем таланты!
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Люди хотят знать правила игры
Объем турецких инвестиций в Казахстан вырос
TURKTIME: "Наше председательство будет проходить под девизом "Тюркская эпоха" – Токаев
О наших сокровищах узнает весь мир
Режим ЧС ввели в Италии
Информацию о доходах шахтеров за время простоя озвучили в АМТ
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
Ни к селу ни к городу
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Сбылась вековая мечта
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов

Читайте также

Чем больше, тем лучше
Итоги PEMPAL в Казахстане
В честь защитника Родины
Не расходы, а растраты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]