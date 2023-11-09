Здесь будет город-сад!

По информации руководителя областного управления строительства Нурбергена Кусаинова, этот проект начнет претворяться в жизнь в конце следующего года, а возможно, и в начале 2025-го.

– Длительность реализации данного проекта связана с разработкой технико-экономического обоснования. Ботанический сад планируется разбить рядом с железнодорожным мостом и объездным мостом в микрорайоне «Атырау», на правом берегу. Есть определенные трудности, но они решаются путем переговоров с руководителями учреждений и организаций, – отметил Нурберген Кусаинов.

Для региона, где активно ведется добыча углеводородного сырья и в черте города находится несколько крупных промышленных объектов, вопрос озеленения стоит очень остро. Ежегодно принимаются различные программы по защите экологии региона. Вот и в прошлом году депутаты областного маслихата утвердили трехлетний план мероприятий по охране окружающей среды в Атырауской области на 2022–2024 годы. На реализацию экологических проектов в течение трех лет планируется выделить 28,8 млрд тенге.

Тогда на заседании маслихата глава региона для улучшения экологической обстановки предложил создать ботанический сад.

– Вопрос экологии – один из самых важных для нас... В связи с этим предлагаю создать у нас ботанический сад, который станет научно-прикладным центром для улучшения экологической обстановки в регионе. Почему бы нам не заняться растениеводством, применяя научные разработки? Для этого необходимо улучшить лабораторное оснащение департамента экологии, мы готовы выделить средства из местного бюджета, – сказал аким области Серик Шапкенов.

Для реализации проекта Институтом ботаники и фитоинтродукции Комитета лесного хозяйства и животного мира был подготовлен обширный док­лад «Создание ботанического сада в г. Атырау». Разработчики планируют разбить будущий ботанический сад на четыре зоны: экспозиционную, научную, общественную и производственно-хозяйственную.

В экспозиционной зоне необходимо заложить коллекционные фонды живых растений, в том числе следующие экспозиции: «Природная флора Западного Казахстана», «Степи и пустыни Казахстана», «Аптекарский огород» с лекарственными и ароматическими травами, а также коллекции луковичных (тюльпаны и луки), цветочно-декоративных растений и других.

В научной зоне предусмотрено возведение административно-лабораторного корпуса, в котором будут научные лаборатории, библиотека, конференц-зал, образовательный центр и музей природы. А в общественной зоне запланировано размещение так называемого Климатрона (современной оранжереи) площадью не менее 4 тыс. кв. м, где будут размещены коллекции тропичес­ких и субтропических растений. Климатрон должен отвечать требованиям международных стандартов.

В производственно-хозяйственной зоне будут размещены теплицы, питомник по выращиванию посадочного материала, а также гараж с размещением в нем машин, тракторов и другой садовой техники.