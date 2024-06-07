Здесь будет город-сад! Таза Казахстан 7 июня 2024 г. 6:10 88 Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в городе Булаево состоялся субботник, который по традиции объединил представителей разных поколений. фото автора Молодежный ресурсный центр вовлек в «зеленое» мероприятие эковолонтеров из числа школьников, студентов, сотрудников районной детской библиотеки. По единодушному мнению участников акции, субботник – это наилучший способ реализации мечты и желания жить в чистоте. Уборка территории дает также возможность пообщаться на открытом воздухе и подружиться. Экоактивисты убрали мусор и сорную траву. Отличная погода и бодрая музыка сплачивали, настраивали на продуктивную работу. Ребята навели образцовый порядок в сквере на привокзальной площади. Тем временем в Петропавловске эковолонтеры, к которым присоединился и глава региона Гауез Нурмухамбетов, посадили сосны в новом микрорайоне «Бірлік», который буквально за несколько недель был построен на окраине областного центра для жителей, пострадавших от паводка. Вчера здесь, рядом с новенькой спортивной площадкой, состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых домов. В числе первых новоселов – 53 семьи. Счастливых жителей поздравили Гауез Нурмухамбетов и заместитель председателя фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаева. Они отметили, что по поручению Главы государства в Северо-Казахстанской области проводится большая работа по решению жилищного вопроса. Для пострадавших от паводка в областном центре приобретаются квартиры, механизированные бригады ремонтируют старые дома, а на средства меценатов строятся 700 новых домов. Первые 53 дома в микрорайоне «Бірлік» были построены всего за пять недель на средства фонда «Қазақстан халқына». Завод «ЗИКСТО» выделил средства на покупку бытовой техники и мебели. Почти 300 семей уже подали заявки на получение новых домов в микрорайоне «Бірлік». В недалеком будущем здесь вырастет настоящий город-сад с развитой инфраструктурой и прекрасными местами отдыха, скверами и газонами. На средства меценатов уже начато строительство детского сада. Параллельно идут работы по благоустройству и озеленению. #паводок #акция #волонтеры #новоселье #Таза Қазақстан #Булаево