Землетрясение в Китае: Токаев выразил соболезнования

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Лидер Казахстана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства направил телеграмму соболезнования Председателю Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Китае.

«Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая», - говорится в официальном сообщении Акорды.

Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования Председателю КНР, семьям погибших и дружественному китайскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

#землетрясение #Китай #Касым-Жомарт Токаев #соболезнования #Си Цзиньпин

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