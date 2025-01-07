Землетрясение в Китае: Токаев выразил соболезнования

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Глава государства направил телеграмму соболезнования Председателю Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Китае.

«Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая», - говорится в официальном сообщении Акорды.

Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования Председателю КНР, семьям погибших и дружественному китайскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.