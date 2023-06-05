Жара не отступает – погода по Казахстану на 6-8 июня

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На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами. 6 июня на западе, 7-8 июня на северо-западе, 8 июня на севере страны – сильные дожди, град. Лишь на юге страны будет жаркая погода без осадков.

В дневные часы очень сильная жара сохранится 6-7 июня на севере, 6 июня – в центре, на востоке страны – до +41°С, 8 июня – на юго-востоке до +41°С, на юге страны – до +46°С. 8 июня на северо-западе, севере страны ожидается спад жары до +22+30°С.