Жара отступит в ближайшие дни в Казахстане
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РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 8-10 июня, сообщает Kazpravda.kz.
На большей части Казахстана под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами. 9 июня на севере, в центре страны – сильные дожди, град и пыльная буря.
В дневные часы очень сильная жара сохранится 8 июня на востоке, 8-9 июня на юго-востоке страны – до +41°С, 8-9 июня ожидается постепенный спад жары на северо-западе, севере, в центре и на востоке до +20+28°С.