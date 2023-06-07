Жара отступит в ближайшие дни в Казахстане

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На большей части Казахстана под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами. 9 июня на севере, в центре страны – сильные дожди, град и пыльная буря.

В дневные часы очень сильная жара сохранится 8 июня на востоке, 8-9 июня на юго-востоке страны – до +41°С, 8-9 июня ожидается постепенный спад жары на северо-западе, севере, в центре и на востоке до +20+28°С.