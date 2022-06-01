Ждать ли дефицита муки и роста цен на хлеб в Казахстане, рассказал министр

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал на заседании Правительства, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита муки и, как следствие, роста цен на хлеб, передает корреспондент Каzpravda.kz.



"Действительно, мировые цены на пшеницу растут. Сейчас "Продкорпорация" сформировала резервы пшеницы, мы обеспечиваем поставку удешевленного зерна в регионы для социального хлеба. Поэтому цена будет стабильная, предпосылок для роста цен на хлеб в Казахстане не было, нет и не будет", – отметил Ербол Карашукеев.



По его словам, имеющихся в стране объемов муки и зерна достаточно для обеспечения внутренней потребности.



"Все вы знаете, что до 15 июня у нас действует квота – один миллион тонн на вывоз пшеницы и 300 тысяч тонн на вывоз муки. Производители и переработчики пшеницы сейчас пришли к балансу, поэтому рынок стабильный. Наших запасов достаточно до прихода урожая зерна этого года. Дефицита муки нет и не будет", – резюмировал глава Минсельхоза.