Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира в Таиланде

23-летняя казахстанка продолжает свое успешное выступление в парном разряде турнира серии ITF W50 NONTHABURI

Фото: пресс-служба ФТК

Жибек Куламбаева в паре с Сапфо Сакеллариди из Греции в четвертьфинале обыграла Майю Чвалинска (Польша) / Юки Найто (Япония) в двух сетах со счётом 6:4, 6:4, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В полуфинале казахстанско-греческий дуэт встретится с победителем матча между Луксика Кумкхум (Таиланд) / Сохун Парк (Южная Корея) и японками Аю Ито и Эрика Сема.

В прошлом году Куламбаева выиграла 7 титулов серии ITF в парном разряде, отметили в ФТК.