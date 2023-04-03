Жибек Куламбаева стала абсолютной чемпионкой турнира в Турции
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Казахстанка завоевала третий титул в одиночном и 20-й титул в парном разрядах серии ITF
Триумфом казахстанки завершился турнир серии ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов в турецкой Анталье, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Жибек Куламбаева сначала стала победительницей парного разряда. В дуэте с россиянкой Дарьей Лодиковой в финале они уверенно обыграли Жаклин Кабай (Швеция)/Марта Матулу (Греция) - 6:1, 6:4.
Затем Жибек в решающем матче уже в одиночку обыграла представительницу Чехии Денису Хиндову со счетом 6:1, 6:3.
Таким образом, казахстанка завоевала третий титул в одиночном и 20-й титул в парном разрядах серии ITF, отметили в ФТК.