Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира ITF W60 в Праге

В ФТК рассказали о достижениях казахстанцев на международных турнирах за минувшие выходные.

Фото пресс-службы ФТК

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева с представительницей Польши Мартой Кубкой выиграла парный разряд турнира серии ITF W60 в Праге с призовым фондом 60 тысяч долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"В финале Жибек и Мартина одержали победу над итальянской парой Ангелика Морателли / Камилла Розателло со счетом 7:6, 6:4. Таким образом, Куламбаева выиграла четвертый титул серии ITF в парных разрядах в нынешнем сезоне (23-й титул в карьере), причем второй – в дуэте с Кубкой: в мае эти теннисистки победили на турнире в Белграде", - отметили в ФТК.

Также в федерации сообщили, что в столице Армении завершился турнир серии ТЕ второй категории - Galina Cup 2023. Победителем турнира в одиночном разряде стал казахстанец Жеткербай Хакназар, который в финале обыграл своего соотечественника Арнура Турсынхана - 6:1 6:3. Они же в паре стали триумфаторами данного турнира, обыграв в финале представителей России и Армении (Иван Синяков / Манвел Агхаян) со счетом 6:2, 6:0.

А в Фергане прошёл турнир серии ITF Juniors J100, где казахстанец Виталий Зацепин в финале уступил узбеку Амиру Милушеву - 6:4, 2:6, 3:6. В парном разряде чемпионом стал Ильяс Маратулы с Милушевым, обыграв в финале Симоня Леви / Эяля Шумилова из Израиля – 6:4, 6:7, 10:6.