Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира ITF W60 в Праге

Спорт
40
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В ФТК рассказали о достижениях казахстанцев на международных турнирах за минувшие выходные.

Фото пресс-службы ФТК

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева с представительницей Польши Мартой Кубкой выиграла парный разряд турнира серии ITF W60 в Праге с призовым фондом 60 тысяч долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"В финале Жибек и Мартина одержали победу над итальянской парой Ангелика Морателли / Камилла Розателло со счетом 7:6, 6:4. Таким образом, Куламбаева выиграла четвертый титул серии ITF в парных разрядах в нынешнем сезоне (23-й титул в карьере), причем второй – в дуэте с Кубкой: в мае эти теннисистки победили на турнире в Белграде", - отметили в ФТК.

Также в федерации сообщили, что в столице Армении завершился турнир серии ТЕ второй категории - Galina Cup 2023. Победителем турнира в одиночном разряде стал казахстанец Жеткербай Хакназар, который в финале обыграл своего соотечественника Арнура Турсынхана - 6:1 6:3. Они же в паре стали триумфаторами данного турнира, обыграв в финале представителей России и Армении (Иван Синяков / Манвел Агхаян) со счетом 6:2, 6:0.

А в Фергане прошёл турнир серии ITF Juniors J100, где казахстанец Виталий Зацепин в финале уступил узбеку Амиру Милушеву - 6:4, 2:6, 3:6. В парном разряде чемпионом стал Ильяс Маратулы с Милушевым, обыграв в финале Симоня Леви / Эяля Шумилова из Израиля – 6:4, 6:7, 10:6.

#турнир #теннис #победа #Куламбаева

Популярное

Все
Архив, который ждали киноманы
Приехать, чтобы побежать
В чем секрет семейного счастья?
На проблемных объектах ускорили темпы
«Барсы» открыли сезон
Закрыты школьные двери для единственного ученика в селе
Главное – чтобы пришли кадры
Трехсменка – уже история
Декриминализация, искусственный интеллект и патриотизм
Доброжелательный атом
Голод на инженеров
От цитат – к делу
Устранить структурные дисбалансы
Будущее – за креативной индустрией
Восемнадцать! И все – новые!
Лучше готовиться заранее
Такие крутые, как в кино
Для развития среднего бизнеса
Застарелые проблемы не должны тормозить развитие
Медиков в области будет больше
Муза Каюма Мухамедханова
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Лидер прежний – «Ордабасы»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
И на сотом году – победитель!
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
В такой тесноте и заразиться недолго
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
Парадоксы автомобильного рынка
«Ата заңым – айбыным!»
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

«Барсы» открыли сезон
Женская сборная Казахстана выиграла бронзу в ЧМ по пожарно-…
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]