Жибек Куламбаева выиграла 27-й титул ITF в карьере

Казахстанская теннисистка Жибпек Куламбаева в паре с Сапфо Сакеллариди из Греции завоевала титул W50 NONTHABURI в Тайланде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК.

Фото: пресс-служба ФТК

Как сообщается, в решающем матче Куламбаева и Сакеллариди должны были встретиться с парой Ланлана Тараруди (Таиланд) / Чи Ю Цао (Тайвань), но соперницы на корт не вышли. Казахстанско-греческий дуэт автоматически на отказе соперниц стал победителем соревнования.

Этот успех стал для Куламбаевой первым в серии ITF в нынешнем году и 27-м титулом в карьере в парном разряде на турнирах под эгидой международной теннисной федерации, отметили в Федерации тенниса Казахстана.