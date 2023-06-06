Житель Уральска с игрушечным пистолетом ограбил микрофинансовую организацию

Со слов мужчины, он решился на данное преступление из-за накопившихся долгов.

Фото: кадр из видео

Одну из микрофинансовых организаций, выдающих денежные займы населению, ограбил 39-летний житель Уральска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть департамента полиции позвонила кассир одной из МФО города, которая сообщила, что в 15:36 неизвестный мужчина, одетый в комбинезон, зашел в офис и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему имеющиеся в кассе деньги. Испугавшись, кассир отдала ему деньги, после чего нападавший скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ДП ЗКО по "горячим следам" был задержан гражданин Б., 1984 года рождения.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 192 УК РК "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Задержанный помещен в ИВС УП Уральска. Пистолет, которым он угрожал кассиру, оказался игрушечным.

Со слов мужчины, он решился на данное преступление из-за накопившихся долгов.