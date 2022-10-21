В народной памяти

Жители региона широко отметили 90-летие известного писателя, драматурга и журналиста, общественного и политического деятеля Шерхана Муртазы, внесшего огромный вклад в сокровищницу казахской литературы и воспитавшего целую плеяду мастеров пера.

Празднование, собравшее гос­тей со всей республики, началось с торжественного открытия памятника народному писателю. Автором проекта выступил скульптор Айдос Буркитбаев, чья работа была признана лучшей по итогам конкурса, объявленного общественным фондом «Көне Тараз». На его счету около 20 проектов по всему Казахстану, в числе которых скульптуры великого философа аль-Фараби, известных казахских композиторов Шамши Калдаякова и Дины Нурпеисовой.

Памятник установили в сквере на одной из центральных улиц Тараза перед главным корпусом и студенческим домом Международного Таразского инновационного института, который носит имя Шерхана Муртазы. Монумент, изготовленный за счет спонсорских средств, отлит из бронзы. Высота постамента почти 4 метра, а общая высота скульптуры – 7,7 метра.

В церемонии открытия приняли участие министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, государственный и общественный деятель Омирбек Байгельди и другие должностные лица и представители творческой интеллигенции.

Дархан Кыдырали поздравил всех собравшихся со знаменательным событием и зачитал поздравительное письмо от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В нем говорится о достижениях и творческой деятельности Шерхана Муртазы, который открыл дорогу в журналистику многим молодым талантам.

«Шерхан Муртаза – выдающая­ся личность, истинно народный писатель, общественный деятель, который всю свою сознательную жизнь посвятил развитию литературы и культуры нашего народа. После себя Шерхан Муртаза оставил богатое литературное наследие. Его яркий образ навсегда сохранится в нашей памяти», – говорится в поздравительном письме.

Халық Қаһарманы Бакытжан Ертаев подчеркнул, что это исторический день для жителей региона, потому что во всей стране чтят память не только писателя, но и настоящего патриота, горячо любившего свою Родину. Этот монумент олицетворяет вечную признательность народа Шерхану Муртазе. Он должен служить напоминанием о человеке, который призывал к чтению книг, постоянно стремился к знаниям, и был примером для молодежи и будущих поколений.

С поздравительной речью также выступили поэтесса, лауреат Государственной премии РК Акуштап Бактыгереева, государственный и общественный деятель Амалбек Тшанов, профессор и литературовед Жангара Дадебаев, профессор Евразийского национального университета имени Л. Гумилева, кандидат философских наук Гарифолла Есим и другие гости.

По традиции прозвучали слова благословения. Их произнес общественный деятель, поэт и писатель, Қазақстанның Еңбек ері Мухтар Шаханов, после чего последовала церемония возложения цветов.

Программу празднования продолжила научно-практическая конференция «Шерхантаным: қазіргі қазақ әдебиеті мен баспасөзінің даму үрдісі», в ходе которой выступавшие говорили о заслугах Шерхана Муртазы, его плодотворной работе в качестве журналиста, писателя и политического деятеля, участии в глубоких преобразованиях политической и общественной жизни страны, вкладе в развитие литературы и журналистики, а также обсуждали влияние его литературного наследия на духовно-нравственное воспитание молодежи.

– Примечательно, что именем Шерхана Муртазы названы центр «Руханият және тарихтану», расположенный в историко-культурном комплексе «Көне Тараз», Дом печати, четыре школы и Международный Таразский инновационный институт. Кроме того, его именем вскоре назовут и одну из улиц в областном центре. А в 30-ти школах области школьники изучают курс «Шерхантану», где знакомятся с творчеством выдающегося мастера слова. И это лишь малая дань заслугам государственного и общественного деятеля. Шерхан Муртаза выражал мысли и чаяния народа. Люди почитали его за честность и справедливость, высокое писательское мастерство, ласково называя его «Шераға», – отметил глава региона Нуржан Нуржигитов.

В свою очередь Дархан Кыдырали подчеркнул, что жизненный и творческий путь писателя является примером беззаветного служения народу.

– Шерхан Муртаза внес колоссальный вклад в развитие нашей культуры, активно участвовал в политической и общественной жизни страны, думая о том, чтобы служить стране в интересах государства, – сказал он.

Приветствия в адрес участников конференции направили председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, министр науки и высшего образования РК Нурбек Саясат. Помимо вышеназванных гостей, в мероприятии приняли участие вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Бауыржан Жакып, обладатель Государственной премии, писатель Уалихан Калижан, депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай, общественный деятель Оразкуль Асангазыкызы и другие.

Основную долю внимания участников форума заняло литературное творчество мастера пера. Поэтому радостным событием для ценителей творчества Шерхана Муртазы стала презентация сразу двух собраний его сочинений. В первое, выпущенное под названием «Ауылды, сені сағынам», вошли два тома, второе включает в себя пять книг сочинений писателя.

Праздничные мероприятия продолжились в Жуалынском районе, где был презентован литературно-мемориальный дом, состоялись награждение победителей республиканских конкурсов писателей и поэтов, айтыс и концерт.