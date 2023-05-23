Жительницу костанайского пансионата незаконно увезли и эксплуатировали в Астане

В суде №2 города Костанай рассмотрели уголовное дело в отношении руководителя отдела ГУ "Управление координации и занятости и социальных программ акимата Костанайской области" Ж., директора КГУ "Пешковский центр оказания специальных социальных услуг" А., а также руководителя частного пансионата "Забота" Б. за незаконное лишение свободы человека, совершённое по предварительному сговору, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Фото: Kazpravda.kz

Суд установил, что в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года Ж., А. и Б., используя материальную и иную зависимость потерпевшей М-вой., страдающей психическим расстройством, незаконно перевезли её из КГУ "Пешковский центр оказания специальных социальных услуг" в Астану, где эксплуатировали в частном пансионате "Забота" в качестве бесплатной рабочей силы.

Подсудимые вину в совершении уголовных правонарушений не признали в полном объёме.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, у подсудимых А. и Б. признано наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых А. и Б., судом не установлено, у Ж. признана неоднократность уголовных правонарушений, совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы: Ж. сроком на 8 лет, Б. - на 6 лет, А. - на 6 лет 7 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также суд вынес частное постановление в адрес РГУ "Департамент Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области" для принятия мер в отношении должностных лиц ГУ "Управление координации, занятости и социальных программ акимата Костанайской области".