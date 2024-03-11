Живое слово айтыса

Актовый зал ЮКПУ им. Узбекали Жанибекова заполнили звуки домбры. На сцену один за другим вышли 14 талантливых поэтов-импровизаторов, приехавших из разных уголков страны для участия в республиканском молодежном айтысе «Рух сардары». Его задачи – возрождение духовного наследия казахского народа, поиск молодых талантов, воспитание подрастающего поколения в лучших традициях фольклорного искусства.

Перед участниками состязания стояла задача раскрыть много­гранную личность государственного и общественного деятеля Узбекали Жанибекова. Именно он возродил айтыс как национальное народное достояние.

Слова напутствия айтыскерам высказали председатель Шымкентского городского филиала партии «Amanat», председатель маслихата Бахадыр Нарымбетов, заместитель акима города Сарсен Коранбек и временно исполняющий обязанности председателя правления – ректора ЮКПУ им. Узбекали Жанибекова Гульжан Сугирбаева. Они напомнили, что традиции айтыса идут из глубины веков, и всегда в творческих поединках, слагая песни, акыны демонстрировали богатство казахского языка, знание народных традиций и обычаев.

Конкурсантов оценивало авторитетное жюри. В его составе – известные поэты-импровизаторы Маржан Есжанова, Анар Жаппаркулова, Карима Оралова, Кажымукан Абзалов и руководитель университетского Центра им. Узбекали Жанибекова Эльмира Оразбаева.

Главный приз в 1 млн тенге увез актюбинец Нурбол Жубаев. Первое место занял Нурмахан Жакыпбек (700 тыс. тенге). Два вторых места разделили Жандос Мырзабеков и Султан Апрельхан, каждый из которых получил по 400 тыс. тенге. Два третьих мес­та заняли Ахметрасул Баянбай и Айым Асылбекова, им вручили по 250 тыс. тенге. Не остались без поощрения и остальные участники айтыса – всем им также были вручены денежные призы.

В ЮКПУ им. Узбекали Жанибекова проведение айтыса молодых акынов стало доброй традицией. Призеры прошлых лет Биржан Байтуов, Даурен Аксакалов, Нургали Анапия, Аян Ниязбек стали известными айтыскерами, продолжающими развивать традиционное казахское народное искусство.