Жребий решил судьбу сборной Казахстана в плей-офф Лиги наций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги наций УЕФА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: kff.kz

По итогам жеребьёвки было определено, что победитель пары Грузия — Люксембург в финале пути «C» Лиги наций сыграет у себя дома против победителя пары Греция — Казахстан.

Полуфинал 1: Грузия — Люксембург

Полуфинал 2: Греция — Казахстан Финал: Грузия/Люксембург — Греция/Казахстан

Таким образом, сборная Казахстана, в случае, если пройдёт Грецию в полуфинале, то финальный матч против Грузии или Люксембурга проведёт на выезде.