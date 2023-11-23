Жребий решил судьбу сборной Казахстана в плей-офф Лиги наций

Спорт
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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги наций УЕФА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: kff.kz

По итогам жеребьёвки было определено, что победитель пары Грузия — Люксембург в финале пути «C» Лиги наций сыграет у себя дома против победителя пары Греция — Казахстан.

Полуфинал 1: Грузия — Люксембург
Полуфинал 2: Греция — Казахстан

Финал: Грузия/Люксембург — Греция/Казахстан

Таким образом, сборная Казахстана, в случае, если пройдёт Грецию в полуфинале, то финальный матч против Грузии или Люксембурга проведёт на выезде.

 

#плей-офф #Лига наций #жребий

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