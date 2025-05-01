«Золотые визы» начнут выдавать в Казахстане

Инвестиции
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По инициативе Министерства иностранных дел РК утверждены новые правила получения инвесторской визы, направленные на укрепление инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочного делового партнёрства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 000 долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная «золотая виза» предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет.

Такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике (в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре), зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства.

Выдача «золотых виз» создаёт благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана. Нововведение отражает стратегическую ориентацию страны на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей.

Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования. 

#Казахстан #инвестиции #золотаявиза

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