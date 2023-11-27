Звучащая эпоха

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Илья Пащенко

В театре «Астана Опера» состоялся торжественный концерт «Ұлы Мұқаңа мұрагерлерінен тағзым», посвященный 110-летию выдающегося казахского композитора Мукана Тулебаева.

фото: Игоря Бургандинова

Перед началом концерта председатель Союза композиторов РК Серикжан Абдинуров рассказал, что Мукан Тулебаев стоял у истоков создания этого творческого объединения, чья история берет свое начало в 1939 году. После принятого в 1932 году постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», предусматривавшего упразднение разрозненных объединений и ассоциаций, которые тормозили «серьезный размах художественного творчества», по всей стране началось создание единых творческих союзов. Казахстан не стал исключением. Восемь ведущих композиторов того времени – Ахмет Жубанов, Евгений Брусиловский, Мукан Тулебаев, Латиф Хамиди, Василий Великанов, Сергей Шабельский, Дмитрий Мацуцин и Борис Ерзакович – предложили создать организацию, которая объединяла бы в своих рядах не только их непосредственных коллег, но и музыковедов. Так возник Союз композиторов Казахстана.

– В следующем году наша организация отметит 85-летний юбилей. Сегодня Союз композиторов вносит огромный вклад в культурное и духовное развитие страны, в воспитание подрастающего поколения, – рассказал Серикжан Абдинуров.

В рамках концерта, посвященного юбилею классика казахской музыки, впервые прозвучал вокально-симфонический дастан Серикжана Абдинурова под названием «Фараб-Отырар». По словам автора, его литературной основой стала известная поэма Мухтара Шаханова «Гибель Отырара», с которой композитор познакомился еще в детстве. Произведение рассказывает об особенностях быта казахского народа того времени, когда войска Чингисхана полностью уничтожили древний город. Свой дастан Серикжан Абдинуров считает данью памяти предкам и выполнением своего патриотического долга перед народом, сыном которого он является. Кроме того, на сцене Большого зала театра «Астана Опера» состоялась премьера концерта для скрипки с оркестром Алиби Абдинурова, написанного специально для концерта «Ұлы Мұқаңа мұрагерлерінен тағзым».

Также в концертную программу вошли фрагменты из оперы «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» Мукана Тулебаева и его романсы «Тос мені, тос» и «Кес­телі орамал», ария Абая из одноименной оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова, терме Суюнбая из оперы «Жамбыл жырау» Алькуата Казакбаева, симфоническая поэма «Кенесары» Владимира Стригоцкого-Пака, «Реквием» Балнур Кыдырбек и ряд других произведений современных казахстанских композиторов. Подобное построение программы дало слушателям возможность не только окунуться в различные исторические эпохи, но и проследить творческую эволюцию отечест­венной музыки.

Концерт прошел с большим успехом и смог, по словам дирижера театра «Астана Опера» Руслана Баймурзина, оставить достойное впечатление о лучших произведениях классиков и современных композиторов нашей страны.

#концерт #опера #Астана-Опера #Мукан Тулебаев

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