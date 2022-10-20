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Общество

10 млн тенге сняли мошенники с депозита пенсионерки в Костанайской области

Жительница поселка Заречный Костанайского района попалась на удочку мошенников. Следуя инструкции лжесотрудников банка, женщина скачала мобильное приложение, в результате чего лишилась 10 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Костанайской области.

"Мне сказали, что мошенники хотят снять деньги с моего депозита и мне необходимо обновить приложение. Я даже не подозревала, что таким образом они получили доступ к моему телефону. Когда я обнаружила пропажу денег с депозита, сразу же обратилась в полицию", — рассказала 60-летняя пострадавшая.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что деньги были переведены на счет другого банка, после же на чужие карты. Владельцами банковских счетов оказались жители двух регионов страны.

"Благодаря оперативному вмешательству и комплексу мер полицейских и сотрудников банка обналичить денежные средства в полном объеме аферистам не удалось. Со счета жителя столицы деньги они уже сняли, сама же карточка астанчанином долгое время не использовалась. Жительница Усть-Каменогорска, на чье имя и была переведена остальная сумма, вернула деньги сразу же, как узнала о том, что стала "посредником", - отметили в полиции.

Еще одна жительница поселка Заречный обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который обманул ее. На сайте ОLХ 18-летняя девушка разместила объявление о продаже вещей. Откликнулся "потенциальный" покупатель, который попросил пройти по ссылке, которую он отправил на WhatsApp. Перейдя по ней и заполнив анкетные данные, сама того не подозревая, девушка лишилась денег. Когда она поняла, что ее обманули и со счета сняли деньги, сразу же обратилась в полицию.

"Мы незамедлительно установили владельца банковского счета и совместно с банковскими сотрудниками приняли все необходимые меры. Мужчина, которому принадлежала банковская карта, проживает в Туркестанской области. Так как у него на телефоне не было установлено приложение банка, он даже не знал о поступлении этих денег. Всю сумму потерпевшей мужчина вернул", — сообщил старший следователь отдела полиции Костанайского района Алишер Кушекбаев.

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