100-летний юбилей Турецкой Республики отметили в ЕНУ

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16 ноября 2023 года Тюркская Академия совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева и Посольством Турецкой Республики в РК провела международную конференцию по теме «От 100-летия Турецкой Республики к будущему тюркского мира». Мероприятие было приурочено к 100-летнему юбилею Турецкой Республики

Фото: пресс-служба Тюркской Академии

На открытии конференции присутствовали президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Казахстан Мустафа Капуджу. С приветственным словом выступили член правления Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева – проректор по науке, коммерциализации и интернационализации Жанна Курмангалиева, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Онталап Оналбекулы, почетный член Турецкого исторического общества, член правления Международного Комитета османских исследований профессор Ильбер Ортайлы, заведующий кафедрой казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета Юлай Шамильоглу. Кроме того, в работе конференции приняли участие сотрудники дипломатических миссий, общественные и государственные деятели, представители интеллигенции и ученые-тюркологи.

Выступая на совещании, глава Тюркской Академии Ш. Мустафаев заявил, что 100-летие Турецкой Республики является важной исторической вехой, и отметил, что сегодня в рамках тюркского сотрудничества открываются большие возможности для родственных государств, укрепляющих братские связи.

«Значение тюркского мира с точки зрения геополитики и геоэкономики постепенно возрастает. В неспокойном мире, где нарастает нестабильность, очень высока вероятность того, что тюркский мир станет зоной мира и процветания. Желаем, чтобы в предстоящий период тюркский мир был верен взаимному согласию, крепким братским связям и дружественным отношениям, сохранялась безопасность и стабильность», - сказал Ш. Мустафаев.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Казахстан М. Капуджу отметил, что юбилейный Х саммит Организации тюркских государств, который состоялся 3 ноября 2023 года в Астане, прошел на высоком уровне и стал поворотным моментом в новом этапе сотрудничества. Кроме того, Посол поблагодарил Тюркскую Академию и Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, которые организовали данное мероприятие, посвященное 100-летию Турции.

Поздравляя турецкую общественность с вековым юбилеем, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан О. Оналбекулы отметил, что достижения Турции — гордость всего тюркского мира.

Почетный гость конференции И. Ортайлы отметил важность углубления культурных связей между тюркскими народами, а также культурного сотрудничества в процессе укрепления интеграции.

В рамках встречи Тюркская Академия провела презентацию книги известного турецкого историка Афет Инан "Ататүрікті еске алғанда" ("Вспоминая Ататюрка"). В новой книге собраны воспоминания и мысли выдающегося представителя турецкой интеллигенции г-жи Афет Инан о великом деятеле тюркского мира, основателе Турецкой республики Мустафе Кемале Ататюрке. Стоит отметить, что книга впервые издана Академией на казахском языке.

Далее состоялась лекция профессора Ильбера Ортайлы по направлениям изучения тюркской истории.

По окончании конференции гостю была вручена специальная медаль Тюркской Академии за вклад в укрепление сотрудничества тюркского мира, а также присвоено звание почетного профессора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

#казахстан #сотрудничество #Турция #ЕНУ #юбилей #Ататюрк

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