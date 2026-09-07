АФМ начало расследование в отношении сервиса микрозаймов Alemcredit.com

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по г.Алматы при координации прокуратуры проводится расследование по факту мошенничества, совершенного под видом предоставления гражданам микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

По данным следствия, потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещалась агрессивная реклама займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.

Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось.

Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки. Возврат денег осуществлялся через банковские карты третьих лиц - дропперов.

Для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.

В ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок.

Расследование продолжается, добавили в АФМ.

