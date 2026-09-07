В Индонезии извергся третий за неделю вулкан

Происшествия,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Вулкан Семеру в Индонезии при извержении выбросил пепел на высоту 4,7 км, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. Пепел поднялся на высоту 4,7 тыс. м над уровнем моря. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пункт Семеру.

Извержение длилось около 102 секунд. Облако пепла движется на восток, отметили специалисты мониторинга. Жителям рекомендуется воздержаться от отдыха на открытом воздухе в радиусе 13 км от вулкана, особенно вдоль реки Бесук Кобокан. Гражданам запрещается находиться в пределах 5 км от кратера Семеру из-за риска выброса раскаленной породы.

«Особую осторожность следует проявлять рядом с реками Бесук Кобокан, Бесук Банг, Бесук Кембар и Бесук Сат, … которые могут нести лахары (грязевые потоки из вулканического пепла, пемзы и обломков горных пород)», — отметили в ведомстве.

Сегодня крупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте приостановил работу из-за распространения пепла после извержения другого вулкана — Анак-Кракатау. 1 сентября на острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Тогда столб пепла поднимался на высоту около 3,5 км.

 

#Индонезия #вулкан

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